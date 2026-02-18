¿Qué te ocurre, Estu?

Hace ya unos cuantos años que entró en un bucle negativo y negativista. Recuerda mucho, quizá demasiado, a la autoflagelación del Atlético de Madrid y al Dépor del barro. El Estudiantes jugará este viernes en el Coliseum por primera vez, ya que cuando era uno de los grandes, en la Copa del Rey del Xacobeo 93 cuyas semifinales y final se disputaron en el recinto de Ponte da Pedra, cayó ante el Zaragoza en el Paco Paz de Ourense en unos cuartos de final repartidos por toda la geografía gallega.

La pérdida de identidad del club ha sido notable en las últimas décadas. Quizá, como en otros muchos casos, mirar hacia otro lado y no hacia sus raíces ha llevado al entrañable Estu a lo que se ha convertido hoy en día. La cantera del instituto Ramiro de Maeztu fue un día, como decía Andrés Montes sobre la Universidad de North Carolina, una fábrica de churros. De Serrano 129, el añejo polideportivo Antonio Magariños, salían baloncestistas hasta debajo de las piedras.

De los 16 jugadores que han vestido la celeste esta temporada, solo cuatro proceden del otrora fértil semillero estudiantil. Hugo López y Miguel Sola son la excepción. El argentino Lucas Giovanetti aterrizó con 15 años. El veterano Jayson Granger, de 36 primaveras, llegó con 18 y se fue a los 24. Un dato. El promedio estadístico esta temporada de los tres veinteañeros es de poco más de 10 minutos, 2,3 puntos, 2,3 rebotes y 0,4 asistencias. Una ofensa a Aíto, a Díaz-Miguel y a Pepu. Un deshonor para Vicente y José Ramón Ramos, Chus Codina, los hermanos Estrada y los Sagi-Vela, Fernando Martín, Antúnez, Azofra, Herreros, De Miguel, Carlos Jiménez, los hermanos Reyes, el ‘Chacho’ Rodríguez, Carlos Suárez, Jaime Fernández, Juancho, Brizuela y la saga de los Martínez Arroyo.

Una campaña más, y van cinco, los fichajes de otra categoría no dan el rendimiento esperado. Los resultados no van acordes con un vestuario en el que el mencionado Granger y jugadores con amplia recorrido en la ACB, competiciones europeas –e incluso la NBA en algún caso– como Sasu Salin, Juampi Vaulet, Pato Garino y Omar Silverio. Eso sí, al igual que sucedió en el Calderón y en Riazor, sus seguidores no les han dado la espalda. El Movistar Arena presenta afluencias dignas de Euroliga. La afición parece esperar un imposible, como les sucedió a las de Atlético y Deportivo. Es ilusionarse en julio, soñar en agosto, creer en septiembre, dudar después de navidad, la impotencia en mayo, el fracaso en junio y vuelta empezar. Un bucle laberíntico, un callejón sin salida y una pregunta: ¿Qué te ocurre, Estu?