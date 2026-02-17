¿Qué fue de Nsongo Bil?

Si usted ha llegado aquí captado por el titular esperando un artículo en el que se reclama la titularidad por decreto de un jugador del Fabril simplemente por el hecho de ser jugador del Fabril, se ha equivocado de ventanilla. Mi intención es alejarme al menos un poco de los argumentos simples y del populismo que considera que cualquier futbolista que sube de la cantera, sea o no canterano, mejora automáticamente lo que hay en el primer equipo por una especie de conjura cósmica.

Pero entre eso y obviar que la gestión del Deportivo en todo lo que tiene que ver con sus delanteros desde que arrancó 2026 tiene sus lagunas, hay una importante escala de grises que convendría tener en cuenta. A poco que alguien viera al equipo blanquiazul en los primeros meses de competición y no se dejara engañar por la efectividad de Eddahchouri en las jornadas iniciales, sabía que el equipo blanquiazul tenía, o tendría antes o después, un problema en la delantera. Zaka aportaba goles y poco más. Afirmación que puede ser frívola si considerásemos al neerlandés a uno de los grandes nueves de la historia, pero bastante obvia teniendo en cuenta que esa capacidad de acierto era insostenible. Sus goles se llevaron por delante a Mulattieri y el paso de las semanas demostró que Stoichkov no está en el punto de su carrera en el que pueda ser el delantero centro de un equipo que pretende ascender.

Entonces, ¿por qué el Dépor no firmó un delantero en el mercado de invierno? La respuesta de Fernando Soriano fue clara y contundente: Nsongo Bil. El problema es que en el fútbol, como en casi todo, los hechos resuenan más alto que las palabras. Y desde que se cerró la ventana para nuevas inscripciones, el balance del delantero camerunés ha sido de una convocatoria con el primer equipo en dos partidos y cero minutos. El domingo, mientras la plantilla se preparaba para entrar el Castalia, Bil iniciaba la recuperación después de batirse en el césped de Miramar ante el Marino de Luanco.

Insisto, no soy yo el que pide que Bil tenga que jugar en el Dépor. Pero si el goleador del filial es la coartada para no reforzar una posición que a todas luces supone una desventaja competitiva en la lucha por el ascenso, ¿qué hace cayéndose de las convocatorias para seguir sumando minutos con el segundo equipo? Es difícil encontrar una respuesta. Al menos una respuesta que no dé pie a más preguntas o ponga en cuestión la decisión de no firmar a un delantero, Bil o cualquiera, que sea capaz de marcar más de un gol en dos meses y medio de competición.