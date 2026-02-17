El método Iván Sánchez

Iván Sánchez es uno de esos entrenadores a los que acompaña la fama de que su mayor virtud es la gestión del grupo. Sea o no del todo exacto, los datos de las tres últimas temporadas son incontestables: se está consolidando como uno de los técnicos más fiables del fútbol coruñés.

Su capacidad quedó probada cuando asumió el reto de dirigir al Silva en el escenario post-Bardanca. Lejos de resentirse tras la salida de un entrenador que había sido una institución, el club resistió dos campañas más en Tercera Federación sin excesivos apuros.

Este curso comenzó sin equipo, pero recibió la llamada de un Paiosaco que atravesaba un momento delicado en Preferente y que corría el riesgo de complicarse seriamente. Desde su llegada lo ha reactivado: suma seis victorias, tres empates y dos derrotas, con una media de 1,91 puntos por partido. Muy por encima de los 0,82 que promediaba el equipo antes de su llegada, también en once encuentros.

Quizá su propuesta no sea la más vistosa —no tiene reparos en apostar por un bloque bajo y transiciones rápidas si entiende que es el camino más corto hacia la victoria—, pero resulta eficaz. En A Grela se adaptó a la perfección y firmó dos temporadas muy sólidas, con 43 y 39 puntos, cifras que suelen garantizar la permanencia en una liga de 18 equipos. Las posiciones finales (12º y 13º) estuvieron condicionadas, además, por un tramo final más flojo cuando el objetivo ya estaba prácticamente asegurado. Más allá de alguna racha intermedia complicada, no hubo una sensación real de agobio.

Por eso era previsible que también sacara rendimiento al Paiosaco. Allí está aplicando una de sus máximas como entrenador, dentro de las limitaciones de una plantilla corta y que quizá necesitó alguna incorporación más en verano. Pero ese es otro tema.

Hablo de las rotaciones. “Desde que empecé a entrenar lo he hecho y a corto plazo no me planteo cambiarlo. Para mí es importante que todos se sientan partícipes del objetivo y para ello tienes que dar minutos y titularidades a todos”, explicó en la charla que mantuvo con este diario tras anunciarse su fichaje por el equipo de A Porta Santa.

Es una manera más de entender el fútbol. Ni mejor ni peor, porque existen múltiples caminos. Pero la gestión del grupo es tan o más decisiva que la pizarra. Si no está todo el mundo enchufado, ¿cómo se llega entonces a la meta?