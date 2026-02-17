Funciona la Segunda División como un cubo de Rubik. Cada semana se gira uno de los lados, se retuercen filas y columnas de colores, se le da la vuelta con la esperanza de encontrar la solución, cada bloque perfectamente alineado en armonía de color y, ante el fracaso, vuelta a empezar. La pesadilla de un quinielista. Solo el Castellón parece que tiene un método y con esa confianza maneja el juguete: remueve las piezas y todas le encajan. Por ahora.

El Deportivo, que es la inconsistencia personificada, no ya jornada a jornada, sino dentro de un mismo partido, a ratos bien, a ratos muy bien, a ratos mal y a ratos dimitido, ese Deportivo que pierde cuando merece algo más y gana cuando debería recibir menos premio, se quedó parado en mitad de la carretera después de su accidente en Castalia y allí esperó a que lo atropellasen irremediablemente los bólidos del torneo.

Se pasó de frenada el Las Palmas; pisó un charco de aceite y se salió de la vía el Málaga; y el Racing de Santander derrapó en Éibar mientras su entrenador, José Alberto, volvió a dejar claro que le sudan las manos al volante cuando, sacando a relucir su conocimiento en materia de tarjetas rojas (nadie ha visto tantas tan de cerca esta temporada), señaló que la mostrada contra su equipo se quedaba corta en méritos pese a que la marca del impacto de una bota era bien visible en la cara de un futbolista eibarrés.

Hay formas y formas de derrapar. Lo del entrenador de los cántabros delante de un micrófono cuando de asuntos arbitrales se trata está en niveles de "The Fast and the Furious: Tokyo Drift". Mantuvo el rumbo el Almería que solo se comporta como el Deportivo se comporta en los días señalados en el calendario cuando se enfrenta, ya es casualidad, al Deportivo. Que los de Antonio Hidalgo venciesen a los andaluces es a estas alturas la excepción necesaria para confirmar la regla del encogimiento herculino frente a los aspirantes al ascenso. Supongo que de esta asunción nace el disgusto que anida en la parroquia deportivista: no nos fiamos un pelo de entregar nuestro destino a un playoff donde todos los partidos son definitivos.

“Hipotensos en los días de más Hypertensión no demostramos la consistencia de un equipo que se le supone que asciende directo”

O bien el Deportivo es menos en los días señalados, o bien los rivales se toman un partido contra el único club campeón entre ellos como una lucha épica contra un destino amañado (un saludo a Albacete). Ambas suposiciones pueden funcionar a la vez. No demostramos la consistencia y continuidad que se le supone a un equipo que asciende directo y además somos hipotensos en los días más Hypertension de la Liga. El míster nos pide que atendamos a la globalidad que nos sostiene como candidatos a todo desde el primer día, pero como aficionados tenemos derecho a barajar el tarot después de cada jornada. No nos pidan que racionalicemos.

Para aferrarnos al optimismo, el consuelo de los tontos. Miramos por encima de la valla del vecino para fisgar si su prado es más verde que el nuestro y por ahí encontramos que los topos les estropean el jardín. Y ahí, contra esos equipos ante los que otros se estrellan, es donde el Deportivo sembró y cosechó su puntaje.

Desde Riazor se mira el calendario para, terminado el barbecho, volver a apañar frutos en el pozo clasificatorio. Imagino a Hidalgo con el espinazo doblado como un payés trabajando en silencio su huerto, convencido de que él conoce la categoría mejor que nadie, mientras en la carretera vecina pasa la vuelta ciclista con un Castellón destacado en cabeza, y pensando: "Demarraron antes de tiempo". Dieciséis etapas quedan.