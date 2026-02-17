Hay días que me da la sensación de que soy una agonías. Porque voy al fútbol con ganas e ilusión, no solo a trabajar, también a ver al Dépor, pero con la sombra de que puede que me decepcione. Vamos a poner la tirita antes de la herida, a preocuparnos (ya dice mucho esa preposición de lo inútil del verbo), a ponernos en lo peor, no vaya a ser que lo peor no pase y así suframos en vano.

Puede que nuestro cerebro esté programado para la supervivencia, como si no hubiésemos evolucionado desde la época de las cavernas. No sé a qué neúrologo le escuché decir que el cerebro no está programado para la felicidad, sino para priorizar la detección de amenazas, el miedo y la evitación del dolor para asegurar la vida, lo que a menudo genera pensamientos negativos o ansiedad.

Algo de esto me resonó cuando pienso en los sentimientos que me genera el Dépor en ocasiones. Porque claro, no voy a negar que me ha proporcionado infinidad de alegrías y de buenos momentos, pero poniéndolo todo en la balanza también los que amamos y sufrimos al Dépor nos hemos llevado un buen par de golpes.

No importa si eres de mi generación y te acuerdas del penalti de Djukic como tu primer “trauma infantil” o si para ti fue el día del no ascenso ante el Mallorca o el Albacetazo el mayor tortazo que te han dado los blanquiazules. O si solo recuerdas como primera memoria deportivista el día del Fuenlabrote.

Todos tenemos un recuerdo que aún duele, que escuece, que hace daño, al que no queremos regresar ni en nuestras peores pesadillas. Y por cada uno de esos días por los que pagaríamos por una lobotomía y por olvidarlos hay los mismos que viviríamos una y otra vez.

Cuando el Dépor me hace dejar de creer (...) cuando las cosas no salen, recuerdo todo lo bueno y se me pasa"

Así que cuando el Dépor me hace dejar de creer, cuando las cosas no salen, cuando me dejo llevar por el desasosiego de la que tiene poca memoria y a veces se queda con lo malo, recuerdo todo lo bueno y se me pasa. El secreto de la felicidad está en la mala memoria, así que yo cultivo esta máxima para olvidar las veces en las que perdí la fe y solo recuerdo las que el Dépor me quitó la razón. Como el año del ascenso y aquel de Davo que probablemente lo cambió todo.

Así que, ante el enésimo tropiezo herculino me deshago de esos pensamientos intrusivos y pienso que este fin de semana el Dépor volverá a demostrarme que me equivoco.