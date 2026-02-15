Cuando faltaban diez segundos para el minuto 94 un inopinado testarazo de Mella a la salida de un córner obligó al portero del Castellón a detener la pelota. Fue la primera vez en toda la velada que el Deportivo disparó entre palos en un partido en el que por momentos pareció que no jugó mal del todo. Era una engañifa: el equipo encajó al poco de empezar y la desventaja le obligó a algo que semejó similar a tomar el mando de las operaciones. Nunca lo hizo de manera consistente en un quiero y ni puedo en el que se fueron apagando a sus mejores piezas. Riki, Soriano o el propio Mella se diluyeron con el paso de los minutos. Otros futbolistas simplemente fracasaron en un duelo clave para batallar por el ascenso. Nada termina, aún así, para el Deportivo, incapaz de aprovechar los tropiezos de los demás para engancharse en la cima de la clasificación. El equipo acabará la jornada en la cuarta posición, o en el peor de los casos si gana el Málaga en San Sebastián será quinto. Estará en playoff, pero inmerso, eso sí, en un atasco que se identifica en una clasificación de la que le separan del noveno clasificado apenas tres puntos.

El fiasco de Castellón es frustrante porque sucedió ante un equipo que no demostró ser mejor, que encarriló el partido tras una desatención defensiva de Yeremay, remiso para encimar como debería a Camara. Luego llegó la sentencia con un gol que apareció de la nada cuando el equipo todavía creía en sus opciones y quedaba tiempo para la enmienda. Ambas acciones tampoco dejaron bien parado en la foto al meta Ferllo. Con todo, peor fue percibir la nula capacidad de reacción del equipo tras verse dos goles abajo. El Castellón llegó a la meta sin problemas mientras Hidalgo se afanaba en un carrusel de sustituciones que nada aportaron. Tampoco lo hicieron otros que salieron del partido antes del final, por ejemplo Eddahchouri, que evidenció que el debate sobre la necesidad de incorporar a un delantero en el mercado de invierno se cerró en falso.

El holandés (sí, nació en la provincia de Holanda Meridional) primero, y Mulattieri y Stoichkov después, pasaron de puntillas por el partido, sin capacidad para imponerse en los duelos a sus defensores siquiera para aguantar la pelota y darle salida al equipo. Durante diciembre, enero y lo que va de febrero el trío apenas ha aportado un gol, el que firmó el italiano en Almería. Pero el Deportivo fue uno de los ocho equipos de los 22 que componen su Liga que decidió no reforzarse en la delantera durante el mercado invernal. Y en Castalia el retrato de Hidalgo fue el de un técnico a la búsqueda de soluciones que reemplazó a su nueve titular justo cuando se acababa de quedar dos goles abajo en el marcador.

La séptima derrota duele tanto como cualquier otra, pero importa por ser a esta altura, con la segunda plaza a tiro y ante un rival directo al que se pudo superar en la tabla y que ahora se dispara a cinco puntos de distancia, con la ventaja además de que en caso de empate quedará por delante del Deportivo. El Castellón es líder de la categoría, posición en la que no se veía desde octubre de 1992, pero le convendría no dar nada por sentado en una liga de rachas en la que el Racing ha perdido en sus dos últimos desplazamientos, Las Palmas encadena seis jornadas sin ganar y el Almería ha enganchado tres victorias tras ganar apenas en dos de sus nueve anteriores nueve citas. En una competición cainita que pone a prueba el sistema de nervioso de tirios y troyanos lo único que se puede hacer es remar sin mirar atrás. Y hacerlo además con firmeza, pero sin perder la templanza para explotar virtudes y minimizar defectos, que los hay y son tan notorios como decisivos.