Vendaval pero blanquiazul

Este domingo el Deportivo afronta uno de los encuentros más complicados sobre el papel de la presente temporada.

Enfrente tendrá a un auténtico torbellino ofensivo que calibrará su equilibrio; no en vano, el Castellón se encuentra en plena forma después de haber apabullado al Valladolid en Zorrilla (0-4).

Los orelluts se encuentran de dulce desde el mes de noviembre, con una racha de solo una derrota —ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla— en las últimas catorce jornadas ligueras.

Un segmento competitivo en el que han certificado diez triunfos y tres igualadas, además del citado tropiezo en tierras gaditanas. La escuadra dirigida por Pablo Hernández sobresale, junto al Almería, como el equipo de la Hypermotion con mejor balance ofensivo-defensivo, es decir, el que genera un rédito más favorable entre ocasiones a favor y oportunidades en contra.

Un conjunto tildado de anárquico que pondrá en jaque a un Dépor revitalizado por sus dos últimas victorias balsámicas en Liga pero que necesita con urgencia encontrarse consigo mismo a nivel de juego y sensaciones.

Ante la Cultural Leonesa y el Albacete el Deportivo comulgó con el triunfo de manera consecutiva, reubicando su ambición en una tabla clasificatoria que lo puede ver encaramarse a puestos de ascenso directo.

Aunque el empate desde luego que tampoco sería un mal resultado en Castalia, el carácter de equipo campeón debe aflorar en la jornada posterior al temporal que azotó el norte de la Comunidad Valenciana. Los herculinos ya han sido capaces de doblegar en el pasado reciente a su adversario de este domingo, sin ir más lejos en la final de campeones de Primera RFEF.

Pero el ejemplo quizá más claro de la competitividad ante los albinegros se remonta al pasado ejercicio 2024-25, en un regalo de Navidades anticipado para el deportivismo con una ‘manita’ (5-1) con remontada incluida. Aunque Douglas Aurélio adelantó a los mediterráneos en el minuto 7, el Deportivo apeló a la heroica para pasar por encima a un conjunto punzante con dianas de David Mella —por partida doble—, Diego Villares, Barbero y Yeremay.

El vídeo motivacional de Antonio Hidalgo podría pasar por este vendaval ofensivo blanquiazul.