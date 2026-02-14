Pepucho, el socio 15 del Deportivo

Circula por ahí un chiste, más o menos gracioso, que dice que se encuentran dos amigos y uno presume ante el otro de la estupenda televisión que se ha comprado. De 75 pulgadas, sonido envolvente, pantalla interactiva y resolución 8K de un millón de colores, a lo que el otro le responde: “pues dice mi mujer que le faltan dos colores”.

José Méndez, Pepucho para casi todo el mundo, era para los datos del Deportivo lo que esa mujer a los colores de la televisión. No se le escapaba ninguno. Da igual si usted consulta la web de Transfermarkt o la de Bdfutbol o la enciclopedia oficial del RC Deportivo. Si hay un error o una omisión, Pepucho se habría dado cuenta. Y es que es fácil comprender que si una persona tiene el carné número 15 del Deportivo ha de reunir necesariamente dos requisitos: por un lado, tener ya una edad, lógicamente. Y por otra, tener un amor incondicional al Dépor que le llevó a renovar un año tras otro su abono hasta llegar a una cantidad de años superior a la que tenemos de vida la mayoría de nosotros. Uno siempre presume de llevar más de 40 años siguiendo al Dépor y, miren ustedes por donde, los hay que duplican esa cantidad. Donde unos hablamos de la época de Traba, de Ballesta o de Piris, Pepucho te daba una lección de lo que era la orquesta Canaro con todo lujo de detalles.

A Pepucho tuve el placer de conocerle la última temporada que estuvimos en Primera, la 2017-18. Estaba indignado, como era de esperar, por la marcha del equipo. Y lo que peor llevaba era la pésima planificación. No entendía cómo se podía haber traído a Seedorf de entrenador (“esa figurita”, le llamaba) y decía que en su vida había visto tamaña desorganización en el club, con tantos cambios de entrenador. Y si Pepucho lo decía, con la de años que llevaba de deportivismo, es que tenía que ser verdad.

Hace unas pocas semanas, Pepucho, Don José Méndez, se despidió para siempre. Eran ya 99 años de edad y, aunque estuvo muy bien de salud hasta casi el final de sus días, hubo un momento en que su organismo decidió que hasta aquí hemos llegado. Su familia ha recibido recientemente una carta del club muy cariñosa y recordando su amor por el Dépor. Un bonito detalle del que, estoy seguro, su familia habrá agradecido enormemente. Y es que socios que llevan tanto llevando a su equipo tan adentro se merecen este reconocimiento y muchos más.

Descanse en paz, Pepucho. Este año te toca vivir el ascenso a Primera desde ahí arriba. Espero que lo disfrutes como lo haremos los demás aquí abajo.