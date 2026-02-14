El infiel, la ladrona y el abusón

Claro que se puede mezclar política y deporte. Es más, yo diría que en ciertos casos se debe e incluso es casi una obligación moral. ¿Qué imagen más poderosa hubo en la historia de los Juegos Olímpicos que el Black Power del podio de México 68, con los dos atletas negros alzando el puño enfundado en un guante de cuero para protestar por la discriminación racial en Estados Unidos? ¿O qué mayor ejemplo que el de la selección de rugby de Sudáfrica uniendo a un país entero tras años y años de política de apartheid? Y siguiendo esta misma reflexión, pero al contrario, claro que no hay que separar lo que hagan los deportistas en su tiempo libre, sus escándalos y pecados personales, de su faceta profesional. Es lo que se llama responsabilidad social.

Todos cometemos errores. El otro día mi hijo tiró a la basura una foto que tenía colgada en la pared de su habitación de Sha’Carri Richardson después de que se enterara de que fue detenida por conducción temeraria el mismo día que su novio lo era por posesión de drogas. La velocista estadounidense seguirá siendo igual de rápida. Sin duda. Quién sabe si incluso más. Maradona también seguía metiendo goles. Pero los héroes además de serlo tienen que parecerlo desde su púlpito de superioridad.

"Asistimos a los Juegos Olímpicos de Invierno de los antihéroes y, a la vez, a los que se expulsa a un atleta por querer homenajear en un casco a sus compañeros muertos en la guerra mientras sí se deja competir bajo banderas de países que matan niños inocentes todos los días"

Asistimos estos días a unos Juegos Olímpicos de Invierno de los antihéroes. Del campeón francés de patinaje artístico acusado de abusar psicológicamente de la que había sido su compañera durante años, contado con detalle por esta en un libro publicado poco antes de la fecha. De la campeona, también francesa, de biatlón que fue condenada por robar a una compañera. O del esquiador noruego que se colgó el bronce y se le ocurrió la brillante idea de confesar delante de todo el planeta, nada más terminar la prueba, que le había sido infiel a su pareja.

Y a la vez somos testigos de unos Juegos en los que el Comité Olímpico Internacional no solo no dejó que el piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych compitiera con un casco de homenaje a los compañeros muertos en la guerra de su país con Rusia, sino que lo expulsó de la competición (y le quería quitar incluso la acreditación para estar en la Villa) por desafiarle. Porque no se pueden exponer símbolos políticos. Mientras dejan que se siga compitiendo bajo banderas de países que se saltan los derechos humanos y matan niños inocentes todos los días. Eso no es política, claro.