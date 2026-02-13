Problemón central

Yo ya estoy en ese punto de empezar a pensar, en clave selección española, en el Mundial de fútbol de este verano. Todavía faltan cuatro meses, lo sé, pero es la primera vez que viviré con la consciencia de un adulto un campeonato del mundo en el que España parte como una de las favoritas a ganarlo.

Solo tenía siete años —perdona por la juventud— cuando Iker Casillas presentó su bota delante de Arjen Robben y Andrés Iniesta hizo explotar de alegría a todo un país entero. Pero eso queda lejos. Muy lejos. Especialmente a mí, porque lo viví con la ilusión de un niño y el desconocimiento absoluto de que aquella era una gesta que uno igual no vuelve a presenciar. Pasando de niñeces y poniendo el foco en el presente, me saltan varias dudas con el momento de forma con el que llegarán varios jugadores que son fijos para Luis de la Fuente.

El Mundial es el torneo más importante. Se ostenta durante cuatro años, se recuerda durante toda vida. Pero se decide en cinco semanas. Un tramo muy concreto de tiempo en el que estado físico y mental de tus representados influye casi tanto como la calidad individual de tus estrellas.

En ese sentido, me preocupa la pareja de centrales. Un Laporte irregular, un Le Normand muy suplente en el Atlético de Madrid, un Dani Vivian irreconocible en el Athletic Club y un Dean Huijsen atrapado en todo el jaleo institucional y deportivo que envuelve la realidad del Real Madrid.

El puesto de zaguero no es una posición que se preste a probar con nuevos experimentos. Tampoco de la Fuente, que les ha dado continuidad en las anteriores convocatorias. Solo Pau Cubarsi, fuera de los mencionados anteriormente, me tranquiliza algo más. Lo mismo Eric García, que en el seleccionador que llevo dentro sería titular indiscutible con el nivel actual que está mostrando. A Marc Pubill no me lo termino de creer. Y sé que es ir en contra de la corriente popular, pero no me llena.

Al igual que la plena recuperación de Rodri Hernández me preocupa poco, Martin Zubimendi ya demostró en la final de la Eurocopa ante Inglaterra estar preparado, la falta de un líder atrás es el principal punto débil que le veo a una España que ilusiona como pocas veces lo hizo. Nico Williams y Carvajal también son las otras interrogantes, pero problemas de ricos. Quedan cuatro meses para recuperar a un ‘kaiser’. Mientras, no dormiré tranquilo.