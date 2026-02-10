¡Viva el verde!

La pasada semana volví a vivir a tope el hockey sobre patines. Recuerdo que durante muchos años estuve ligado a él a cuenta de que en una radio en la que trabajaba retransmitíamos los partidos. El Palacio de los Deportes –¡que envidia el otro día el homónimo de Oviedo recién renovado!– acogía todos los domingos por la mañana los partidos del Liceo. Luego se incorporó a la máxima categoría el Dominicos, en el que entonces jugaba el entrenador liceísta actual Juan Copa, y aquello era un derbi apasionante. En los verdiblancos entrenados por Andrés Caramés jugaban habitualmente Huelves y Canalda (porteros) Pujalte, Joan Carles, Rovira, Roldán o el mismísimo Daniel Martinazzo. Por los blanquinegros formaban parte del grupo los porteros Yáñez y Taibo y jugadores como Celso González, Duarte, Copa o los hermanos Avecilla, Fernando y Alejandro. Muchos de esos cambiaron la camiseta blanca por la verde con el paso de los años.

Tenía una actividad el jueves que para el desarrollo de la misma y la amabilidad de Dani Regos, director de deportes del Ayuntamiento de A Coruña, nos permitió el trabajo en la sala de prensa del Palacio, con todas las comodidades del mundo. Pero me avisaron: a las 7 tienes que parar la actividad que viene Juan Copa a dar la charla técnica previa del partido de Copa de Europa Liceo-Benfica.

Y poco antes de esa hora apareció el técnico coruñés y nosotros nos fuimos. Un asistente de Copa me apuntó que volviéramos a las 19.30 a lo que Juan me comentó casi al oído “no me va a llevar más de 15 minutos”. Saliendo de la sala y por las escaleras me encontré con los jugadores. El primero César Carballeira. Luego me pareció distinguir detrás de otro compañero a Jacobo. Más tarde me crucé con Dava Torres. Dava y César habían sido comentaristas míos en el Campeonato de Europa de 2018 en el mes de julio y en el que España, como casi siempre con permiso de Portugal, fue campeona. Los vi genial. Tanto que ese día empataron a 4 tantos con los portugueses que venían de ganarlo todo durante meses, y tres días más tarde derrotaban al Barcelona 1-0 y se asentaban en el primer puesto de la clasificación.

Lo pasé increíblemente bien. Y me acordé de aquel ambiente del Palacio junto a visitas a canchas como Les Comes, San Hipólito, Ateneo Agrícola, Can Xarau o el más carismático y duro de todos, el del Reus Deportivo, el pabellón “del paraguazos”. La pista estaba tan cerca de la valla que si te acercabas a ella desde el público te podían meter un golpe con un paraguas como le ocurrió a algún liceísta en un partido que para una emisora de Reus estaba radiando un tal Buenafuente.

¡Que tiempos! Luego para evitar el riesgo físico –es broma– comenzó a colaborar con nosotros Joan Enric Vidal Morgades, un auténtico experto en hockey del Penedés del que guardo un gratísimo recuerdo.

Todo eso me permitió vivir el hockey, del que nunca me he alejado, pero que por actividad llegué a no tener tanto contacto. Hasta esta semana que volví a estar muy cerca de él. Fin de semana que acaba cuando ahora miramos una clasificación de la OK Liga y vemos al Liceo arriba del todo con 6 puntos de ventaja sobre Barça e Igualada. No hay nada hecho pero “la cera que arde es la que va por delante”, aunque ir a jugar a Cataluña es una trampa, deportiva, y nos falta Calafell, Reus, Voltregá y Lleida. En casa recibiremos a Sant Just, Igualada, Noia, Caldas y la última jornada al Alcoi. Si bien, recordemos que ser campeón de la liga de hockey patines es más difícil que una oposición a notario. Luego viene el playoff. Cuartos, semis y final. Suerte y… paciencia.