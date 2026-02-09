Una con la que ir a la guerra

Nunca fui mucho de celebrar mi cumpleaños. Así es que siempre digo, cuando es gente de mi entorno la que está de aniversario, que esas fechas solo sirven para decir lo mucho que aprecio a la persona que está de celebración.

Pues lo mismo me pasa con los números en el fútbol. Esos que no siempre reflejan la realidad de una actuación de una jugadora. Pero cuando una futbolista se estrena como goleadora, parece que nace la oportunidad idónea para hablar de ella. Y la forma en la que Vera Martínez lo ha hecho con la elástica del Deportivo es más que probable que genere muchos comentarios en el panorama nacional. Porque menuda forma de hacerlo. Ni en sus mejores sueños, ni tampoco en los míos.

La cántabra llegó en el verano de 2024 al club. Cayó en A Coruña de pie y la elástica blanquiazul le sentó de perlas. En su segundo curso, la relación se ha consolidado. Es una de esas conexiones que funcionan desde el principio y que, con el tiempo, se afianzan a base de hechos. No palabras.

Después de coronarse como la central más fiable del equipo, Fran Alonso tiró de ella ante la ausencia de Monteagudo en el lateral zurdo. No lo juzgo. Seguramente yo también la miraría a ella si tuviese que ir a la guerra.

Empezó cumpliendo y nada más. Que no es poco teniendo en cuenta las rivales a las que se ha tenido que enfrentar en una demarcación nueva para ella. Pero tras unas pocas jornadas, ahora también es la mejor lateral del equipo. Sólida en defensa y atrevida en ataque. Tan atrevida que ayer, en la capital, firmó uno de los goles más espectaculares de lo que va de curso. Sin ayuda de nadie. Vera se lo guisó y Vera se lo comió. Presionó porque es de las que confía de forma ciega, encaró porque su valentía se lo permite y le pegó sin apenas ángulo para demostrar que en sus botas también hay calidad.

La cántabra finaliza su contrato el próximo 30 de junio. Nada me extrañaría que en su buzón hubiese varias cartas reclamando sus servicios. Yo espero y deseo, por el bien del Deportivo, que la dirección deportiva vuelva a sorprender a la afición blanquiazul igual que lo hizo la campaña pasada con renovaciones de peso como las de Ainhoa o Millene. Pero esta vez con Vera. Una futbolista que, sin hacer ruido, se está ganando a pulso el reconocimiento. Aunque lo haga de forma silenciosa.