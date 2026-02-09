Te entiendo, Lindsey Vonn

¿Cómo renunciar a todo el trabajo previo? ¿Cómo no participar en unos Juegos Olímpicos si te dan la posibilidad? Me hago estas preguntas para hablar de Lindsey Vonn, esquiadora estadounidense de 41 años —campeona de todo—, que compitió en la localidad italiana de Cortina con una rotura de ligamento cruzado anterior, lo que ha despertado comentarios a favor y en contra de su participación.

Es evidente que el riesgo estaba ahí. Pero por increíble que parezca —yo no doy crédito— era posible competir con esa lesión. Y lo era porque marcó el tercer mejor tiempo en el entrenamiento previo a la competición.

Se me vienen a la mente dos situaciones similares en las que deportistas intentaron forzar en esa situación. Uno fue el futbolista Fernando Gago durante un partido con la selección argentina en 2017. Apenas un par de minutos más tarde, desistió en su empeño de ayudar a la albiceleste y pidió el cambio en un importante duelo ante Perú clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018. Otro es el de Carolina Marín en las semifinales de bádminton de los Juegos Olímpicos de París 2024. La española tenía el partido más que encarrilado ante la china He Bing Jiao (21-14 y 10-5) cuando en un mal giro de rodilla sufrió la temida lesión. Regresó a la pista con un vendaje, pero cayó desconsolada dos puntos después tras mostrar una gran inestabilidad en sus movimientos.

Por tanto, si hay posibilidad, ¿cómo no seguir? ¿Acaso Gago o Marín no lo habrían hecho? Para Vonn el certamen de Milán-Cortina tenía además aroma a última vez por sus 41 años.

“Qué necesidad”, dirán algunos, pues la estadounidense cuenta con tres medallas olímpicas —oro incluído— y ocho mundiales. Pero es que los grandes campeones son así. ¿Qué mueve a Novak Djokovic a seguir poniendo al límite su cuerpo a los 38 años? Por palmarés ya es el mejor jugador de la historia del tenis.

Pero es que encima el accidente de Vonn parece que no tuvo que ver con la maltrecha rodilla, sino con un error: perdió la estabilidad al contactar su bastón derecho con una bandera. Poco después también tuvo un percance la andorrana Cande Moreno, lo que recuerda que este es un deporte de riesgo y algo así puede suceder en cada bajada. Acostumbrada a ello, ¿cómo no jugársela entonces con una lesión que no le descartaba para un último metal?