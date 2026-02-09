El ruido en Riazor

Me gusta entrar con tiempo a los estadios los días de partido. Me agrada hasta el punto de que dos de los recuerdos más impactantes de mi vida en Riazor son los de poder decir que vi calentar a Maradona (por supuesto a su bola) y observé golpear la pelota a Ter Stegen como nunca pensé que un portero podía tocar el esférico, como si en su bota derecha tuviera una mirilla telescópica.

Últimamente trataba de estirar la previa. Al principio callaba los motivos casi que por vergüenza. Sentía que la megafonía me golpeaba los tímpanos y pensaba que eran cosas de la edad. Hasta que varios veinteañeros acostumbrados a guarecerse en el saco del pelícano me confesaron que hasta a ellos les parecía exagerado el estruendo que acompañaba todos los preliminares o el intermedio de los partidos, justo además hasta que la pelota echaba a rodar.

El domingo, mientras los futbolistas de Deportivo y Albacete calentaban sobre el césped recibí una llamada de teléfono que me animé a responder. Pude mantener incluso una conversación con mi interlocutor, también con mis compañeros de localidad. Algo ocurría. Consulté a una persona con conocimiento de lo que se cuece en el club. De repente podía hablar con la gente en el estadio. ¿Qué estaba pasando? La respuesta fue clara y concisa: “Jejejeje”.

El Deportivo, tras colmar la paciencia de buena parte de su afición, ha decidido bajarle varios puntos a la megafonía y de pronto hemos recuperado el valor del estadio como gran ágora del fin de semana al que íbamos a compartir vivencias e impresiones. Convertir el fútbol en una discoteca alerta sobre el poco bagaje en su liturgia de quien lo promueve. Igual ese es el problema. En Inglaterra ya hay campos en los que la tendencia es empaquetar la experiencia de usuario en relación con la esencia que se desprende de las tradiciones y la solera de continente y contenido. En definitiva: han entendido que la escena del fútbol está tan bien acabada que pintar sobre ella sería como emborronar la Gioconda.

Así que mientras algunos guardan sus pinceles cabe debatir ahora sobre el siempre justo término medio y colegir que un buen profesional en el rol de speaker es capaz de aportarle valor a un espectáculo deportivo y situarse en el lugar adecuado para complementarse con los espectadores que le rodean.

No tengo ni idea de como se anima un estadio, así que tampoco voy a darle lecciones a nadie. Pero sí tengo alguna opinión sobre como se anima y he visto, y sobre todo oído, unos cuantos modos de hacer las cosas. Creo, con todo respeto, que en Riazor todavía tienen que encontrarle el punto. Hay, eso sí, una ventaja: la gente es menos exigente de lo que se podría imaginar. Tan solo quieren que, por una parte, no le golpeen el tímpano, y por otra que haya capacidad y sabiduría para acompañar y dinamizar.

Porque otra de las impresiones que me llevé este domingo es la de que el de la megafonía no es el único estrépito que ha decaído.