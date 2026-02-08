Cuesta un mundo entender que el Deportivo 2025-26 lleve más puntos esta campaña lejos del estadio de Riazor que en casa.

Un hecho significativo que contradice todo tipo de lógica en el mundo del fútbol.

Y es que cualquier conjunto profesional o no profesional se siente mucho más cómodo ante su afición que como visitante por motivos obvios. Mayor conocimiento del terreno de juego —de las características inherentes de cada terreno de juego— arbitrajes sobre el papel más favorables y, sobre todo, las alas que deben de dar los más de 20.000 seguidores que acuden cada dos fines de semana al recinto herculino.

Hasta la fecha las estadísticas como anfitrión del colectivo dirigido por Antonio Hidalgo distan mucho de ser las óptimas: no en vano, ni siquiera ha sumado el cincuenta por ciento de los puntos como local, concretamente 16 de 33.

Unos guarismos que languidecen el rendimiento coral en Liga y que impiden el despegue blanquiazul en la clasificación.

Este domingo ante el Albacete el Deportivo tiene una oportunidad pintiparada para invertir esta tendencia negativa. Frente a un rival al que parece tenerle tomada la medida las dos últimas campañas y contra el que ya se embolsó los tres puntos en juego este curso en el estadio Carlos Belmonte (0-2).

Con una plantilla repleta de futbolistas de talento, en especial concentrados en la zona de tres cuartos, el Deportivo adolece de futbolistas en la manija para llevar la iniciativa con garantías. Para darle sentido al juego. Para no ser previsible.

Para desbordar a defensas bien armadas. Falta primer toque, creatividad y verticalidad en la sala de máquinas. Este domingo todo indica que Riki, nuevo fichaje herculino para el pivote, debutará en Riazor, curiosamente frente a su club de procedencia, el Albacete.

Sin desmerecer en absoluto el excelente trabajo desempeñado por José Ángel, Villares, Patiño, Gragera y compañía, es necesario que el asturiano aporte más sentidiño en la medular. Y es que para consolidar la candidatura de ascenso blanquiazul no se pueden seguir escapando puntos del estadio coruñés como hasta la fecha.

Cualquier título debe forjarse en la fortaleza en casa. En el momento en el que el Dépor se sienta cómodo llevando la iniciativa todo será más fácil.