Los de siempre, como siempre

Pues ya estamos todos. Debutó Riki, recibido con una ovación de gala, fruto del entusiasmo transmitido por su largamente codiciada contratación. Así de ilusionado vive el deportivismo, que va a muerte con todos los movimientos que el club hace a nivel terreno de juego y que aplaude otras decisiones, como que se le haya bajado el volumen a la megafonía o la desaparición de los cañones de humo y los diversos espectáculos musicales, más propios de otras lejanas latitudes. Por estos lares, lo que siempre ha encendido a las masas han sido las paredes, los caños, los taconazos y los goles. No parece tarea fácil conseguir que la afición anime más al equipo porque alguien cante una canción cualquiera, toque el saxofón o pinche música disco. Y de hecho, curiosamente ha coincidido con la disminución –que no desaparición– de esos shows frente al Albacete, con un Riazor volcado con el equipo como hacía tiempo que no se veía, en los minutos finales, cuando más se temió por conservar la victoria.

¡Ay, la victoria! Cuánto tiempo llevaba esperando la afición blanquiazul una alegría en su hogar. Llegó dos meses y medio y cinco partidos después. Nada más y nada menos que desde aquel mediodía ante el Ceuta con la Kappa Kombat completamente azul. Xa choveu. Nunca mejor dicho, porque menudos dos meses llevamos.

¿Y cómo llegó la victoria? Pues con un Deportivo de más a menos, que sufrió de lo lindo cuando el Albacete se estiró y que, una vez más, fue incapaz de mantener la portería a cero. Pasan los partidos y sigue siendo un sinvivir cada acción de ataque del rival, sea quien sea. La sensación de fragilidad de la defensa blanquiazul, por arriba y por abajo, es tan grande que da pavor. Por fortuna, van apareciendo los de siempre. Primero, Yeremay. Las dudas sobre el rendimiento del canario me recuerdan a cuando un viejo compañero (perdón, Pelouro) apodaba ‘burra peideira’ a Roy Makaay. Claro que todos tenemos que tragarnos nuestras palabras unas cuantas veces en nuestra vida. No creo que haga falta, pero voy a insistir en que Yeremay es un jugador diferente, que hace cosas diferentes, y que puede cometer diez errores pero a la undécima acierta y te da los tres puntos. Por eso tiene el club ofertas multimillonarias por él. Porque es uno de esos futbolistas que lo que imagina a veces se convierte en realidad para decidir partidos.

Los otros dos grandes culpables de la victoria son los fichajes anteriores a Riki. En primer lugar, un Altimira que pese a que no es su misión principal demostró que también sabe llegar a la línea de fondo. En segundo, Álvaro Ferllo. No fue la única, pero su increíble mano en el remate cruzado de Álex Rubio vale un potosí. El mediocentro asturiano tiene el listón muy alto. Tan alto como vuela este Deportivo. Pese a todas esas dudas.