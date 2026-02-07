Más pies para la sala de máquinas

El mercado invernal del Dépor ha dado un giro de 180 grados. Hemos pasado de tres jugadores extranjeros random –un franco-autraliano, un serbio y un neerlandés de origen marroquí– que seguramente jamás habían visto un partido de la segunda categoría española a tres nacionales con amplia experiencia en ella. Un nuevo cambio de guion cuando parecía que el vestuario blanquiazul volvería a convertirse en un crisol de nacionalidades, como en tiempo pretéritos.

Y llama la atención la llegada de Ferllo, Alti y Riki porque siempre, incluso en los momentos de menor capacidad económica, la pesca invernal alcanzaba aguas internacionales. Si echamos la vista atrás vemos a Genreau, Tosic y Eddahchouri (2024-25), Quintero e Iano Simao (2023-24), Lebedenko y Saverio (2022-23) y Raí (2020-21). En la campaña 2021-22 la única incorporación a mitad de temporada fue la de Álvaro Rey. Ya si retrocedemos un poco más la lista está dominada por los foráneos. Solo una tercera parte de los fichajes blanquiazules desde la implantación del mercado de invierno en el curso 1996-97 han sido españoles. Son 23 de las 61 incorporaciones. Y el primer fichaje español –Xisco Jiménez, en la campaña 2010-11– llegó a la decimocuarta, después de Flávio Conceiçao, Renaldo, Hélder y Nuno Espírito Santo (1996-97), ‘Loco’ Abreu, ‘Manteca’ Martínez, Lionel Scaloni y Mustapha Hadji (1997-98), Walter Pandiani, Henrique y Rivaldo Costa (1999-00), Fabricio Coloccini (2004-05) y Christian Wilhelmsson (2007-08).

Las otras 38 llegadas procedieron de otros países, con varios plenos de cuatro extranjeros, como los ya mencionados de las temporadas 1996-97 y 1997-98, o de tres, como en el también ya visto del curso 1999-00 o los de los ejercicios 2012-13 –con Paulo Assunçao, Sílvio y Kaká– y 2016-17 –con Davy Roef, Gaël Kakuta y Ola John–.

Un giro improbable dada la creciente internacionalización del club en todos los ámbitos. Y, sobre todo, el camino que parecía tomar durante la campaña pasada la confección de una plantilla en la que en verano también habían aterrizado un argentino, un marroquí, un inglés, un brasileño y un congoleño. O lo que es lo mismo, de las nueve incorporaciones estivales, cuatro fueron extranjeros, cifras que a final de temporada, mercado invernal añadido, alcanzarían los siete fichajes foráneos sobre un total de doce.

La apuesta por jugadores que conozcan la categoría parece clara. Ferllo acaba de cumplir 100 apariciones en Segunda y, además, ya ha celebrado un ascenso a Primera. Alti tiene 68 partidos en la ‘Hypertensiones’, mientras que el último en llegar acumula 153 encuentros en la categoría de plata y otros 2 de playoff de ascenso. Un total de 321 encuentros en una liga muy especial, que Riki conoce a la perfección. Sus dos nuevos compañeros ya han dado muestras de lo que son capaces. El lateral ya se ha llevado el premio al jugador del mes nada más llegar. El asturiano llega para aportar mayor fluidez, velocidad y clarividencia en la construcción de la ofensiva deportivista. Más pies para una sala de máquinas en la que Charlie Patiño no acaba de dar el paso adelante de que se intuía en pretemporada y en la que los problemas físicos han dejado rezagado a José Gragera. La pregunta es: ¿Qué va a suceder con Diego Villares?