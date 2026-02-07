Puesto número catorce. Ahí es donde se encuentra el Dépor a estas alturas de temporada en la clasificación. Ah, ¿que no te cuadra? Eso es porque ese dato hace referencia tan solo a los partidos jugados como local. Equipos como la Real Sociedad B o el Huesca (puestos 19 y 18 en la tabla general, respectivamente) mejoran a día de hoy los registros como local de un Deportivo que ha sumado 16 puntos en once jornadas en Riazor.

Los aficionados tan solo hemos podido celebrar (de momento) cuatro victorias en nuestro campo esta temporada. Bueno, cinco si contamos la del Mallorca, y cómo no contarla con lo bien que lo pasamos, pero para el eje central de este artículo no debería contar. Y eso es porque siendo el décimo cuarto mejor local se me hace muy complicado imaginar a un equipo siendo un candidato serio y formal al ascenso directo en una liga tan complicada, competitiva e igualada como es la Segunda División española.

Pero el Dépor está ahí arriba. Es tercero a tan solo dos puntos del segundo. En gran parte, ese puesto es gracias al desempeño lejos de Riazor, donde tiene los mejores registros de la categoría: 24 puntos en trece partidos con siete victorias, tres empates y tan solo tres derrotas, además de 23 goles a favor por trece en contra.

Es en momentos como este, en los que echo de menos ver al Dépor ganar en Riazor, en que me acuerdo de ese mítico vídeo de Riki (el nuevo no, el que es un histórico blanquiazul) en el que le decía a un rival: “Estás aquí, estás en Riazor”. Y también me falta eso. Me falta que Riazor vuelva a ser un campo al que da miedo venir porque es un fortín de que es casi imposible sacar puntos. El camino de regreso a Primera División pasa por eso, por ganar en casa. Y es que ganando en casa consigues otro aspecto clave para estar y mantenerte en los puestos de arriba: enganchar a tu gente a base de buenos resultados.

El mercado invernal ha ilusionado a la afición con las llegadas de Ferllo, Altimira y Riki, ahora falta que tanto ellos como el resto de sus compañeros transformen esa ilusión en buen juego, goles y resultados para que, junto a las miles de personas que abarrotamos Riazor cada quince días, podamos seguir remando juntos hacia el objetivo que todos deseamos desde hace varios años: volver más pronto que tarde a Primera División.