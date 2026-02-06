Preparar una mochila

Mi cabeza funciona como una jukebox, esas máquinas en las que metes una moneda y eliges la canción que quieres que suene, pero en modo completamente aleatorio y en vez de música, lo que aparecen son recuerdos random, incoherentes o que estaban enterrados en lo más profundo y que no sé muy bien por qué vuelven a la superficie. Esto viene a que el otro día, sin venir a cuento, me acordé de una entrevista que hice hace muchos años a un entrenador de baloncesto que cuando era pequeño había pasado por la cantera del Joventut y que me contó que allí se dedicaba un entrenamiento entero a enseñar a los niños cómo se prepara una mochila. No sé si esto se sigue haciendo pero ¡qué importante! Y es que el deporte, además de los innumerables beneficios físicos y psicológicos que todos conocemos y de los valores de superación, compañerismo y respeto que inculca, es un impulso fundamental para la autonomía de nuestr@s hij@s. En un momento en el que se tienda a la sobreprotección y que se habla de la generación de cristal, el deporte les obliga a salir del cascarón, a tomar decisiones por sí mismos, a ser independientes. Les prepara para ser adultos. Es una escuela de vida.

Mi hijo aprendió a hacerse el nudo de los zapatos porque quería atarse los patines. Y eso que los de hockey tienen un ceremonial de tres o cuatro pasos previos al lazo. Hay clubes en los que incluso le dedican varios entrenamientos solo a eso. En fútbol, los entrenadores insistieron desde el principio en el ritual de la ducha, otra cosa que pronto borré del listado de tareas en las que tenía que intervenir. Cierto que al principio no todo salía bien y que el grupo de Whatsapp se convertía después de cada paso por el vestuario en una especie de mercadillo, a uno le faltaba una media y otro se había marchado con dos pantalones. Pero fue mejorando.

Hacerse cargo de sus mochilas, de tener preparado su material para entrenar y jugar, fue lo siguiente. Sobre todo desde el día que escuché el primer “¡Mamá, se te olvidaron las espinilleras!” Las madres y los padres que me lean sabrán de lo que hablo. Creo que todos nos hemos olvidado alguna vez de ellas. Y la responsabilidad tiene que ser de ell@s. De abajo a arriba: patines, espinilleras, rodilleras, coquilla, guantes, stick (y bola), bucal y botella de agua. Y de abajo a arriba, versión ducha: chanclas, toalla, calcetines, calzoncillos, pantalones, camiseta, sudadera y neceser. Y a la vuelta a casa, le toca abrirlas, airear (¿Hay algo que huela peor que unos guantes sudados?).

Siempre hay excepciones. El de 23 años al que su madre le sigue preparando la mochila. O yo misma, que puedo ser una Sheldon (apodo cariñoso de una compañera) para retener datos, pero se me olvida lo más esencial y de pequeña me fui a una competición de natación sin la mochila. Bajé del autobús, no la encontré en el maletero y la visualicé con nitidez encima de mi cama mientras yo salía con prisa (hay cosas que nunca cambian) por la puerta. Preparar la había preparado, que para este caso es lo que cuenta. Y nunca más me volvió a pasar. Del error se aprende. Porque primero exige asumir la responsabilidad. Después, improvisar soluciones. Y por último, refuerzo a largo plazo. La mochila del deporte se va llenando, siempre de cosas buenas.