El resto es silencio

La venganza es el motor de historias eternas, en la literatura, en el cine y en el deporte. “¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, u oponer los brazos a este torrente de calamidades, y darlas fin con atrevida resistencia?”, se cuestiona Hamlet, príncipe de Dinamarca, en el arranque de su famoso monólogo en la gran tragedia del dramaturgo inglés William Shakespeare.

Del dolor —justo o injusto— nace ese sentimiento vengativo, de vendetta, revancha y resarcimiento que lleva al protagonista a superar los obstáculos que se le presentan en el camino. ‘Gladiator’, ‘Braveheart’, ‘El renacido’, ‘El cuervo’ o ‘Kill Bill’ son solo algunos ejemplos de esa sed de venganza, que siempre se cobra mejor en frío, cuando el tiempo permite que repose ese daño inicial. En la literatura, hallamos modelos como ‘Carrie’, ‘Los hombres que no amaban a las mujeres’, ‘Alex’ —esa genialidad del no menos genio Pierre Lemaitre— o el propio ‘Hamlet’.

¿Y en el deporte? Por supuesto, hay cientos, miles de enfrentamientos que derivan en fracaso y éxito, abatimiento y euforia, dolor y gloria. Y cuando nos toca sufrirlo en primera persona, queda ahí marcado para siempre, como grabado a fuego. Da igual el tiempo que transcurra, las veces que revivas ese pulso en tu mente, en un intento de cambiar el final del relato. Siempre acabará de la misma forma y siempre dolerá, como si fuera el primer día. La última gran puñalada que recibió el deportivismo fue ese 1-2 en Riazor el 11 de junio de 2022 a manos del Albacete en la final del playoff de ascenso a Segunda. Todo estaba a favor, el estadio, el ambiente (con más de 27.000 espectadores), la ciudad (engalanada, volcada con la celebración que se venía encima), el marcador, hasta que Alberto Jiménez, primero, en el minuto 82, y luego Jordi Sánchez, a siete del final de la prórroga, asestaron sendos machetazos que no solo enmudecieron a los miles de aficionados, sino que les resquebrajaron por la mitad.

“¡Qué crueldad!”, tituló nuestro periódico en la portada del día siguiente. Demasiada. Tanta, que desde esa fecha el Deportivo se ha ido cobrando su venganza particular contra el Albacete en cada nuevo capítulo. Regresó al fútbol profesional, aunque le costó dos temporadas más, y ha ganado los tres duelos entre ambos, desde entonces. 2-5 en el Carlos Belmonte y 5-1 en Riazor la pasada temporada, y 0-2 en el presente curso en tierras manchegas en la primera vuelta. Este domingo, toca el cuarto episodio y el deportivismo aún no ha saciado su sed de venganza. Como dijo Hamlet, “el resto es silencio”.