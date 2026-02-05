Es tan antiguo como la humedad. El miedo a lo desconocido. Conlleve o no peligro. En este caso se trata de algo cien por cien inocuo. Es el temor –llamarlo desinterés a secas no le hace justicia– a ver ciertos deportes.

La semana viene cargada de modalidades con poco, muy poco, escaso o nulo tirón entre el populacho. Por un lado están los Juegos Olímpicos de Invierno, cuyo interés está a siglos luz de los de verano.

Y no será por variedad. El COI, que de tonto no tiene un pelo, está modernizando –o lo intenta– el evento cuatrienal blanco, como también lo está haciendo –o intentando– con el otro.

Nuevos deportes, casi todos con un barniz urbano que tanto gusta a los más jóvenes. A unas últimas generaciones que, según el propio Comité Olímpico Internacional, han dado la espalda al evento deportivo más importante del planeta.

El más visto del año suele ser uno que también cae por estas fechas. La Superbowl. El fútbol americano de los que en todo el año no ven fútbol americano. Una cosa parecida a ver los Oscars sin haber echado un ojo previo ni a una sola de las películas nominadas.

Tiene uno de los cuatro deportes principales de Estados Unidos un halo de maldito. El de ser un deporte de brutos, descarnado, que no hace prisioneros. Cuando es todo lo contrario. Por muchos golpes que haya –que los hay, y muy violentos–, su esencia no está en las piezas sino en ese tablero de ajedrez verde con rayas y números.

Para quererlo, simplemente hay que conocerlo. Intente meterse en ello, aprender. Ya verá lo interesante y complejo que es. No en cuanto a las reglas, que se pueden aprender muy rápido, sino en desarrollo (llamarlo mecánica no haría justicia porque sería, valga la redundancia, mecanizarlo y, con ello, alejarlo mucho más de la realidad).

La otra gran cita de la semana es el Seis Naciones de rugby, deporte que frecuentemente el populacho hermana con el fútbol americano. Cuando en uno se trata de pasar el balón hacia adelante y en el otro es precisamente lo contrario.

Similitudes haylas, por supuesto. Los unos y los otros corren hacia delante y hay una especie de porterías por donde se puede colar, previo puntapié, un elemento también (casi) común, el oval.

El rugby no es tan ‘sofisticado’ como el fútbol americano –por cierto, la versión sin contacto, el flag football, será olímpica, de exhibición, en Los Ángeles 2028–, pero es más pasional. Y el deporte más honesto de la galaxia.

Quien lo calificó de “deporte de bárbaros jugado por caballeros” dio en el centro de la diana. La frase suele atribuirse a Winston Churchill, aunque seguramente sea anterior al político inglés más célebre.

Una honestidad que enamora a quien de verdad pone empeño de entenderlo. Mi pareja (decir mujer o esposa está mal visto en estos tiempos) se enamoró de él durante el Mundial de Japón 2019.

Y, después de tantos años disfrutando en solitario, es una gozada compartir la experiencia de un Seis Naciones, de un Mundial, de test de selecciones nacionales y de partidos de nuestras Leonas y Leones.

Tal vez algún día no muy lejano la embauque con la NFL. Ya ha dado algunos pasitos. Tomen nota. No estaría de más mirar, aunque sea solo durante un ratito, más allá del fútbol.