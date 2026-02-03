La magia de ‘Sirat’ que necesita Riazor

Hipnótica, radical, intensa, brutal o, como su propio director la define, mágica. ‘Sirat’, el maravilloso descenso a los infiernos que ha permitido al gallego Óliver Laxe hacer historia con su doble nominación a los Oscars a Mejor Película Internacional y a Mejor Sonido, lo tiene todo. Por cierto, aprovecho para desempolvar y recomendar ‘Óliver Laxe, del Básquet Coruña al éxito en Cannes’, el excelente reportaje que mi amigo y compañero Chaly Novo dedicó al director en este mismo periódico en junio de 2025, unos días después de que su cuarto largometraje se alzara con el Premio del Jurado en el festival más prestigioso del mundo. “Diría que es una película meiga. Hay algo que te hipnotiza, algo magnético”, manifestó el gallego en una de las entrevistas que concedió tras el anuncio de las nominaciones, el pasado 22 de enero.

Magia es una cualidad que acompañó a Riazor durante sus años gloriosos, pero de la que carece en estas últimas temporadas. Hubo un tiempo en el que era noticia que los rivales asaltaran el estadio coruñés, pero desgraciadamente en las últimas campañas se ha normalizado que al Dépor se le escapen los puntos ante su público con demasiada facilidad. Y no es por culpa de la afición blanquiazul, siempre al pie del cañón y del lado de su equipo, haga sol, llueva, con ciclogénesis explosivas, temporales, alertas rojas, naranjas o amarillas. El deportivismo siempre está ahí y la comunión es total. Solo falta que el equipo encuentre ese ingrediente especial que complete la pócima y permita que Riazor recupere el embrujo de antaño para que el Deportivo dé ese salto de calidad que le convierta en un aspirante real al ascenso directo y mire a la cara a los equipos de la zona de privilegio, que tanto se le han atragantado hasta ahora.

Once partidos en su feudo ha disputado el conjunto de Antonio Hidalgo en la Liga 2025-26. Ha sumado 16 puntos, pero se han esfumado 17. Más de la mitad. Solo Andorra, Valladolid, Leganés, Zaragoza, Cultural Leonesa y Mirandés —todos ellos de la zona baja— exhiben una peor puntuación como locales. Además, siete de las once escuadras que han visitado A Coruña han puntuado. Sporting (1-0), Huesca (4-0), Cultu (3-0) y Ceuta (2-1) son los únicos que han mordido el polvo en Riazor, y desde esa última victoria ante el cuadro ceutí ya han pasado más de dos meses.

El Dépor sigue inmerso en la zona noble, dentro de la igualada y descarnada batalla en la que se ha convertido esa pugna por la gloria. La escuadra blanquiazul opta a todo. Ya si Riazor recupera ese espíritu mágico, que se preparen los rivales porque, entonces, sí que los herculinos la pueden liar bien gorda. Que pase desde este domingo, con la visita del Albacete. Lo veo.