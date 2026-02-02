El tan infravalorado puesto de lateral

Hidalgo acertó en los cambios contra la Cultural Leonesa y empujó al Deportivo hacia una victoria crucial. Es de buen nacido ser agradecido. Y yo, le doy la mano.

No estaba siendo un partido brillante de los blanquiazules, ni mucho menos. Falto de profundidad y aceleración en las circulaciones, la Cultural no pasó apuros en la primera mitad. El técnico catalán se dio cuenta e introdujo en el verde a Sergio Escudero y Ximo Navarro en la misma ventana, a falta de seis minutos para el final. Uno reapareció tras tres meses de lesión. El otro, con 36 años, casi lo mismo de no haber jugado ante el Racing de Santander quince minutos. No fue cambiar por cambiar, y el desenlace le dio la razón al de Granollers.

“En el fútbol de ahora, no tengo ninguna duda de que lo más importante son los laterales. Si son buenos, tienes muchas más oportunidades. Si les cuesta, vas a tener dificultades. Te dan la vida. Les pides profundidad, ser preciso en los centros y que generen superioridades. Es la posición más difícil de todas“, comentó el Cholo Simeone. Por una vez, estoy de acuerdo con él.

No es la posición en la que más dinero se suele invertir, pero sí la que te impulsa hacia delante y te permite cambiar de dibujo y planteamiento a lo largo de un encuentro. Si tienes dos buenos laterales, estás más cerca de ganar. Y si no, que se lo pregunten a Luis Enrique que, sin Mbappé, pero con Nuno Mendes y Achraf Hakimi, los dos mejores del mundo en lo suyo, levantó la primera Champions League del conjunto parisino.

El Deportivo, mucho tiempo después, ya tiene a sus cuatro laterales disponibles. Tan diferentes entre ellos como necesarios en función del partido al que te enfrentas. Por la izquierda, agresividad y precisión. Por la derecha, dos aviones que enamoran y marcan diferencias.

En el Reino de León, Ximo dispuso de una ocasión manifiesta que no logró transformar en gol, mientras que Escudero ejerció de preasistente en el gol, con un pase largo que terminaría en penalti sobre Mella. Los dos revitalizaron al equipo y, en seis minutos, sumaron como si fuesen dos expertos en revolucionar partidos.

Se habla mucho de la calidad que tiene el Dépor en la zona de ataque. Normal. Pero poco de que Antonio Hidalgo tiene a su disposición a tres de los mejores laterales de la categoría de plata. Serían titulares en cualquier equipo, salvo Escudero. Ahora falta explotarlos al máximo.