Competir con la cabeza para ganar con los pies

No me sorprendería ni un pelo que a muchos de los jugadores de la plantilla del Deportivo le hayan salido unas cuantas canas en los últimos 30 días. El primer mes de 2026 ha sido de una exigencia mayúscula para el grupo blanquiazul, que sabía que en diciembre había perdido cualquier margen de error para enfrentarse a una cuesta de enero marcada en rojo por muchos desde que los grandes aspirantes empezaron a tomar posiciones en la clasificación.

El equipo herculino se ha pasado las últimas jornadas jugando sin red. Mirando de frente al abismo. Y ha sobrevivido. Este hecho debe servirle para saber algo muy importante, si no lo sabía ya. Al fútbol se juega y se gana con los pies, pero se compite con la cabeza. La misma cabeza que le permitió poner contra las cuerdas al líder de la categoría hace siete días y que le falló al encajar el primer tanto. La misma cabeza que, como reconoció el propio Mario Soriano nada más salir a zona mixta, dejó la imagen durante muchos minutos de un equipo al borde de un ataque de nervios en León. “En la primera nos precipitamos un poco”, apuntó el centrocampista madrileño, principio y final de todo lo que el conjunto deportivista es capaz de construir cuando tiene la pelota.

Las imágenes de jugadores veteranos como José Ángel o Stoichkov absolutamente desquiciados deberían ser repasadas esta semana en el vestuario casi tanto como cualquier apunte táctico. Porque para ser un candidato al ascenso también hay que saber soportar los toques a destiempo, los agarrones, los empujones... las provocaciones. La segunda vuelta no ha hecho más que empezar, pero todos los equipos tienen algo en juego y lo que hizo el Racing de Santander hace una semana en Riazor o lo que hizo la Cultural el sábado no es más que una muestra de lo que queda por delante. Especialmente si el rival sabe que sacar del partido a un futbolista que lleva la blanquiazul es tan simple como elevar la tensión del choque unos grados cuando el árbitro no mira. O no quiere mirar.

Tiene futbolistas de mucho talento el Dépor. Seguramente por encima de la media de la categoría. Pero a estas alturas seguro que todos, dentro y fuera de esa caseta, saben que solo con talento no se consiguen objetivos como los ascensos en la jungla de la ‘Hypertensiones’. Hidalgo pidió veneno nada más entrar por la puerta de Abegondo. Efectivamente ese es uno de los requisitos. Pero también la templanza y saber mantener, cuando toca, la cabeza fría... y los pies calientes.