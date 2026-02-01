Recuperar la mejor versión de Mella

No está siendo la mejor campaña de uno de los puntales del Deportivo actual: David Mella.

La pareja de baile de Yeremay Hernández no ha podido hasta la fecha ofrecer la mejor versión de sí mismo, la de un extremo supersónico que marca la diferencia en cada arrancada.

La saturación de encuentros —con la participación en el Mundial Sub-20 de Chile incluida—, las molestias físicas que ha arrastrado un futbolista con una musculatura exuberante, de sprinter, o los continuos cambios de posición a los que ha sido sometido esta campaña por su entrenador, Antonio Hidalgo, han mermado su capacidad de crecimiento.

En el presente ejercicio ha tomado parte en veinte jornadas de Liga, con apenas doce titularidades, 1.201 minutos de juego y, pese a ello, cinco tantos y una asistencia importantes para mantener al colectivo en los puestos nobles de la tabla.

Personalmente, era de los que aguardaba más de este talento llamado a imponer su vertiginoso cambio de ritmo y verticalidad también en Primera, pero todavía queda mucha tela que cortar este curso en la Hypermotion.

Después de haber salido en la foto del gol del Racing de Santander en Riazor hace dos semanas —su compañero en la selección Peio Canales aprovechó un despiste suyo en la marca para anotar—, Mella ha sabido reivindicarse forzando una pena máxima decisiva para obtener los tres puntos en el Reino de León.

Su oportunismo ha insuflado una dosis extra de optimismo al entorno de un Dépor que debe seguir puliendo defectos en su juego hasta un desempeño con muchos más automatismos y menos errores no forzados. Aunque desde luego la responsabilidad de un ascenso no debe recaer en un extraordinario proyecto de jugador de solo 20 años, el ‘11’ tiene que continuar con su aprendizaje en la élite paso a paso.

El primer objetivo tiene que ser recobrar la titularidad. Y es que duele ver en el banquillo a un sinónimo de desequilibrio que a mayores entiende el significado del escudo. Y posteriormente asumir la responsabilidad del liderazgo. Entender que cada vez que el balón pasa por sus pies el rival debe volver a temblar. La segunda vuelta está en pañales. Pero para sus adversarios puede hacerse eterna.