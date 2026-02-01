Las "situaciones" que hay que ganar

Situaciones es ‘trending topic’ en el vocabulario de Antonio Hidalgo. Todos tenemos expresiones muletilla y no es menos el técnico catalán, capaz de dotarle de un nuevo nivel de polisemia a la palabra. En León, en la rueda de prensa tras el partido, la repitió cuatro veces para referirse a oportunidades, momentos, acciones y operaciones, concretamente.

Sí, por si se lo preguntan, en la redacción de DXT Campeón ya hemos adquirido como pequeño chascarrillo contar las veces que el míster emplea su palabra comodín. Por supuesto, sin acritud. Que la vida también es para reírse.

Le cuento, querido lector, esta pequeña anécdota curiosa todavía bajo el influjo de la infantil alegría que provoca ganar con un gol en el tiempo añadido. Y lo hago antes de ponerme un poco más serio para volver a hablar de esas “situaciones” —llámelos momentos si quiere— que el calendario te pone en el camino y que, si quieres ser un equipo puntero, tienes que sacar hacia delante. Como sea. El jugar (bien) como en la segunda parte hizo el Deportivo ya es un añadido.

Cuco Ziganda habla con Hidalgo antes del duelo en el Reino de León Fernando Fernández

El duelo en León era uno de esos en los que un conjunto que aspira a grandes cotas no puede fallar. Un equipo recién ascendido, en mala dinámica, flojo en las dos áreas, con ‘goteras’ en su plantilla ya desde el inicio de curso, descompuesto por las bajas de futbolistas importantes por cuestiones físicas y administrativas y todavía más herido ante las salidas. Era la oportunidad ideal para dar un golpe en la mesa y confirmar que en enero y contra ‘iguales’, las sensaciones sí habían mejorado por mucho que los resultados no lo dijesen.

Obviamente nadie es infalible y el derecho a tropezar se da por supuesto. Y más en la Hypermotion. Pero este tipo de encuentros acostumbran a ser los que finalmente marcan las diferencias entre el cielo y el infierno, así que conviene no dejar escapar demasiados. Victorias de campeón, ya sabe.

No lo hizo el Dépor y ahora afronta con algo más de tranquilidad unas últimas horas de mercado en las que deberíamos llevarnos un par de alegrías —o ilusiones— en forma de incorporaciones. La competición te va poniendo en tu sitio y enseñándote carencias que igual no habías detectado. Y solo atajándolas estarás más cerca de seguir ganando este tipo de "situaciones" para encontrarte en la mejor “situación” al final de curso. Ya saben, porque “esto va de goles”. Y el Dépor necesita como el comer a alguien que ayude a fabricarlos y, sobre todo, a un tipo que sepa materializarlos.