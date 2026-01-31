Futbolistas con mayúsculas

Vayamos por partes. La semana pasada –y muchas otras– me hervía la sangre con la escasa capacidad de este Deportivo para dar la vuelta a situaciones adversas. No es que el asunto en el Reino de León se pusiese tan feo como el pasado domingo frente al líder en Riazor, pero el Dépor al menos demostró que tiene suficiente carácter y fútbol para dar un empujón en los minutos finales, encerrar a su rival y encontrar el premio.

Claro que, en honor a la verdad, hay que decir que finalmente el premio llegó como casi siempre. No fue un contragolpe al uso, pero el sublime pase en profundidad de Escudero después de una fantástica salida de la presión culturalista en el córner derecho del ataque local no hizo más que dejar a Mella solo ante Edgar Badia. Contragolpe o no, al final el gol llegó a través de una jugada de escasa elaboración. Una vez más, un equipo moldeado para desplegar un fútbol elaborado vuelve a encontrar la victoria a través del camino más recto.

Rebobino. Escudero. El de Santovenia de Pisuerga merece mención aparte porque es un futbolista en el ocaso de su carrera, pero al fin y al cabo un futbolista, con todas las letras y en mayúsculas. La calidad de su zurda dio dividendos el pasado curso en forma de asistencias pese a sus prolongadas ausencias. Esta temporada, con un año más en el DNI, está apareciendo todavía menos. Trece minutos ante el Racing después de más de tres meses de ausencia y ocho minutos en el Reino de León, más los respectivos descuentos, le han bastado para generar una situación de gol y de victoria. Su pase a Mella no constará como asistencia a efectos estadísticos, aunque no cabe duda de que es una participación crucial para que acabe produciéndose el penalti, ergo el tanto del triunfo deportivista en cancha leonesa. Veo a Escudero y no puedo evitar recordar a Uralde, Marchena o Babel, veteranos sobradamente preparados.

Echaba de menos esa sensación de ver al Deportivo mejor que su adversario en los minutos finales. La ‘Hypertensiones’ se ha ganado ese sobrenombre, entre otras muchas cosas, por la cantidad de goles que se anotan en los minutos finales y en los tiempos añadidos. El Dépor, sin embargo, no se prodiga en demasía en la conocida como ‘zona Cesarini’, lo que los especialistas en baloncesto llaman clutch time. Pocas veces rascan algo los blanquiazules en los minutos finales de los encuentros, básicamente porque –volvemos a rebobinar–, la plantilla no está construida con jugadores dotados para ello.

Algún italiano, tan apasionados ellos tanto en el amor como en el fútbol, se declaró a su amada con una frase pintada sobre la pared de enfrente de su hogar: Sei bella come un gol al 90. ¡Qué bonito es ganar con un gol en el último minuto!