Mucho ruido y pocas nueces

Estamos en la previa del partido ante la Cultural Leonesa pero seguimos con los ecos de la derrota ante el Racing de Santander. Y ha pasado casi una semana. Demasiado ruido todavía de fondo que al final me temo que despiste de lo importante: el partido de este sábado en el Reino de León.

Un encuentro trampa por muchos motivos. Primero por el momento complicado que vive la escuadra que entrena el Cuco Ziganda, con seis jornadas sin ganar y con solo dos triunfos en su casa en este curso. Puede parecer que el Dépor llega en el momento propicio para asestar un nuevo golpe a un rival mermado pero de resurrecciones de adversarios tras jugar con los blanquiazules se podrían escribir libros.

Un rival herido es siempre peligroso y más cuando su mala racha se mantiene en el tiempo. Por estadística siempre se está más cerca de romperla. Y el equipo coruñés lo último que quiere es pagar el pato. Otro argumento es justamente toda esa resaca que dejó la derrota contra los verdiblancos, la sanción económica al club, el ‘salseo’ que se trasladó de sala de prensa a las redes y que ayuda muy poco a que el equipo herculino se centre.

Charlie Patiño se lamenta de una ocasión fallada durante el partido contra el Racing de Santander de este curso en Riazor.jpg German Barreiros

Al menos lo que se percibe desde fuera. Confío, no obstante, que de puertas para adentro se haya hecho autocrítica sobre en qué se falló (porque hay responsabilidad del Dépor en la derrota) y se hayan dejado al margen otras cuestiones que no implicaron al rectángulo verde de juego.

Raúl Llona: "Chacón puede entrar en el Deportivo y estar al nivel de los grandes jugadores que tiene" Más información

El momento de la temporada es lo suficientemente importante como para que el equipo que entrena Antonio Hidalgo se aísle de las distracciones. Otra razón para desconfiar de la Cultural es por su capacidad para hincarle el diente a las escuadras de arriba o con solera. Lo hizo cuando Raúl Llona daba sus últimos coletazos en el banquillo leonés, ganando a domicilio al Racing de Santander (2-4). No contento con eso, ya con Ziganda como capitán de la nave, se impuso al Valladolid (0-1), Málaga (1-0) y Cádiz (1-2).

Haría mal el Deportivo en pensar que su partido de este sábado en el Reino de León va a ser un camino de rosas. Sí que puede estar seguro de que volverá a estar arropado y cobijado del frío que se espera por su incombustible afición, a la que ni el mal tiempo ni la nieve de estos días han amilanado a la hora de acudir a la cita.

Hipotermia local en el Reino de León antes de recibir al Dépor Más información

Porque si se trata de apostar al hincha blanquiazul le conviene coger el coche y desplazarse para ver al Deportivo si quiere llevarse una alegría. La realidad y es algo que le pesa a cuerpo técnico y plantilla y así públicamente lo han expresado, es que los coruñeses como locales ganan más bien poco.

Riazor no es campo para victorias en los últimos tiempos, aunque los actores sean los mismos que a domicilio casi siempre se traen un botín. Profundizar en las razones exige algo de silencio en un contexto actual de mucho ruido y pocas nueces.