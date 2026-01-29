Confieso que cada día que pasa me cuesta más seguir el fútbol. Por diferentes motivos. El principal, los numerosos criterios arbitrales. Uno no sabe a qué atenerse si es un partido de Primera División española, de la Premier, de la Champions o de la liga de Filipinas.

Viene esto a colación de una jugada en el Benfica-Real Madrid. Y no una cualquiera. En el descuento, y con 3-2 en el marcador, Mbappé le robó el balón al portero local cuando este lo había lanzado al aire para sacar en largo, y el francés acabó marcando. El gol se anuló, no entró el VAR y los comentaristas de televisión ni lo mencionaron. Es posible que haya cambiado la normativa –no he encontrado nada que lo aclare por completo; es posible que tampoco me haya molestado lo suficiente, o que sea un poco burro para estas cosas– para este tipo de jugadas que, hace años, depararon no pocas dianas válidas.

La más célebre, del espanyolista Raúl Tamudo en la final de la Copa del Rey de la temporada 1999-00, birlándole el esférico a Toni Jiménez, meta del Atlético de Madrid. La diferencia con la acción en el Estadio Da Luz es que Toni había botado el balón y Tamudo se lo llevó con la cabeza, a diferencia de Mbappé, que lo hizo con el pie cuando la redonda flotaba cerca de Trubin.

Un cuarto de siglo –casi nada– separa ambas jugadas. veinticinco años en los cuales la International Board, el organismo de la FIFA que define las reglas y las modificaciones, ha sido adelantado por la derecha por el colectivo arbitral, que parece haberse arrogado, sin que la ‘policía del fútbol’ haya hecho nada, la facultad de interpretar y aplicar las normas con algo que se parece sospechosamente al libre albedrío.

Una diferencia de criterios que entronca con el popular refrán de reciente creación “odio eterno al fútbol moderno”. En mi caso no es odio (complicado odiar algo que has hecho, con placer, durante cuatro décadas), sino desconcierto. Eterno.

Ya no sé qué es o no es mano; qué es o no es tarjeta amarilla; qué es o no es roja directa; por qué la misma jugada en el mismo lugar –sucedió tanto en el partido mencionado de Champions como el Dépor-Racing del pasado domingo– se castiga de manera distinta... Y dudo de que los árbitros tengan claro al cien por cien cuáles son sus propio criterios.

Por otro lado está el periodismo deportivo –esencialmente futbolístico– moderno. Está bien que la semántica mute, se modernice de vez en cuando. Pero con sentido. Y con límites.

Han desaparecido del fútbol los pases, sustituidos por descargas; los pases al hueco, reemplazados por filtraciones; los jugadores no meten el pie, meten la bota; los porteros meten el guante, no la mano...

También están el bloque bajo, el bloque medio y el bloque alto. Incluso los paños calientes buenrollistas: los tiros malos se han convertido en no buenos. Rizar el rizo con tal de parecer el más moderno. Y narrar/gritar cada gol como si fuera el de Iniesta a Holanda (sí, entonces aún se llamaba así).

No pretendo ser rancio, boomer, pollavieja y demás adjetivos que se aplican en estos tiempos a quienes demandan más sentido común y menos moderneces vacuas. Como el lenguaje de usar y tirar. O los cambios en las reglas de fútbol que un día están y unos meses después han desaparecido. No es tanto pedir.