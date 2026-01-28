God bless Deportivo

No está mal una actuación de danza de una agrupación local antes de un partido. No está mal una actuación musical de un artista de la ciudad en los prolegómenos de un encuentro. No está mal que, a falta de himno novedoso y acorde, los futbolistas salgan al campo bajo ‘Tempestades de Sal’. No está mal que un mosaico blanquiazul tiña las gradas pese a que el encuentro no sea definitivo.

Per se, nada de esto está mal. Como también son entendibles los juegos patrocinados durante el descanso si introducir ‘contenido’ en ese período de asueto sirve para que el Deportivo genere ingresos extra. Venga, incluso podemos aceptar pulpo como animal de compañía con las ‘kiss cam’ y sus sucedáneos. Todo sea por entretener al hincha —sobre todo joven— en tiempos muertos.

Lo que está realmente mal , para mí –y parece que para un importante número de deportivistas—, es atropellar todas esas iniciativas. Agitarlas y aderezarlas con el ya habitual, hipertrófico y migrañoso volumen de la megafonía. Y culminarlo con una ración de gases. Generar semejante bebistrajo: “Trague usted esto, que así no molesta”.

Estimado lector, no entienda en esta columna como una oposición frontal ni al Deportivo, ni a la evolución del fútbol hacia una vertiente con un alto componente de espectáculo. Uno sabe en qué mundo vive. Compro la innovación. El fútbol tiende a convertirse en un producto más global para ofrecer una experiencia más amplia que no solo tenga que ver con lo que sucede mientras la pelota rueda. Pero este desarrollo no puede ser nunca a costa del propio fútbol.

Por desgracia, a esa ola parece que se ha subido el Dépor, que se empeña en transformar cada partido en un evento único de una manera totalmente innecesaria. No dudo de las buenas intenciones, pero sí de las percepciones. Porque al balompié no le hacen falta aderezos para llamar la atención. Ha reinado mundialmente desde hace más de un siglo por lo que significa, pues es la disciplina deportiva más imprevisible. Y eso le ha permitido erigirse como vertebrador de lazos identitarios. Como una forma de poder expresarse en comunidad. Sin parafernalia.

La trayectoria, por supuesto, es reconducible. En el horizonte cercano es posible que asome un himno, una adaptación del nombre al topónimo oficial u otras iniciativas que el club tuvo a bien consultar con sus socios, aprovechando la proximidad del 120 aniversario.

Toca tomar nota del rechazo. Porque puede que haya deportivistas en Estados Unidos, pero convertir Riazor en un estadio de la Major League Soccer con tintes de NFL y sus ‘touchdowns’ no es la forma de mejorar el producto, sino de alejarse de tu hinchada. Quizá lo siguiente sea ver en el marcador un “God bless Deportivo”. Aunque puede que así estemos más cerca de respetar la liturgia única que envuelve al fútbol y darle de verdad más protagonismo a la gente y menos a los fuegos artificiales.