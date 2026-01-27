Uno del 'FaBil' pide minutos a gritos

Siempre fui mucho de cantera. Aunque reconozco que no tiene que ser sencillo. Y menos en la élite. Donde no importan los “se lo merece”, donde no existen premios al esfuerzo, ni tampoco al trabajo; importa el rendimiento inmediato. Así lo exige la competición. Las presiones por sumar generan en las cabezas de los técnicos numerosas ecuaciones en las que recurrir a un jugador sin experiencia suele aparecer como última opción de la lista. Eso y el evitar las prisas por el propio bien del canterano en cuestión.

Pero hay talentos que lo piden a gritos. Como Lucía Rivas o Noé Carrillo. Dos que irrumpieron en el primer equipo, una con más fuerza que el otro, a base de rendimiento. Antonio Hidalgo dejó claro desde el principio que en sus planes estaba el de Teo. El mediocentro del Fabril se perdió más bien pocas sesiones con el primer equipo. Aún me cuesta entender por qué la confianza no se extiende también a minutos importantes. Ante Mallorca y Atlético de Madrid los tuvo, pero la jugada era cero arriesgada. Meter al canterano que la afición pide ante un equipo de Primera División. Si sale mal, aquí no ha pasado nada. Si sale bien –que fue lo que ocurrió–, me cuelgo la medalla por haber acertado. Supongo que también existe una cuestión de jerarquías que quizás no contemplo demasiado.

Otros, aunque sin ser canteranos, también llaman a la puerta del despacho personal de Hidalgo y parecen convertirse en alternativas que convencen. Los números de Bil hace jornadas que dejaron de ser casualidad. Once goles en 17 partidos. Pero no once goles cualquiera. Porque todos suman para su casillero personal, pero también para el del Fabril. Todos y cada uno de sus tantos sirvieron para decantar la balanza a favor del filial blanquiazul o, como poco, para empatar un partido. Hay jugadores en el primer equipo que no pueden decir lo mismo.

La tarea de desatascar al Fabril corre a cargo de Bil Nsongo Más información

También se me acaban las opciones de la lista cuando pienso en algún delantero capaz de convertir la 'nevera' que Quique Teijo le sirvió a Bil ante el Sámano en gol. A más de dos le resultaría inviable controlar esa pelota. Y eso que al camerunés se le fue un poco largo.

Todavía sigo pensando qué hubiese pasado si fuese el del filial el que estuviese en el sitio de Patiño. O en el de Stoichkov para hacer bueno el pase de Yeremay. Quizás los cañones de humo se hubiesen activado con razón. O no. Creo que prefiero no pensarlo.