En el minuto 90 y de penalti injusto

He perdido la cuenta de las veces que he visto al Deportivo perder partidos como el del domingo ante el Racing de Santander. Que no falte el gol encajado en una acción de estrategia, además de las importantes carencias en el manejo de las emociones y los tiempos. Si a los blanquiazules les sobraron carácter y arrestos en el estresante primer cuarto de partido, la sensación en el tramo final fue totalmente opuesta.

Es cierto que el ADN del fútbol coruñés y, por ende, el del Dépor, lleva escrito el gusto por el buen fútbol. El pasado dicta que los Deportivos más ‘peleones’ –por decirlo sin herir sensibilidades– ni lograron buenos resultados ni contentar a la parroquia blanquiazul. Esto contrasta con la predilección que ha mostrado la grada de Riazor en diversas épocas por futbolistas ‘peleones’, como Lionel Scaloni –que era cola de león y hoy desde luego sería cabeza de ratón–, Rodolfo Bodipo o Zakaria Eddahchouri.

Lo que no parece claro es lo que el deportivismo y el Deportivo quieren, si exceptuamos ganar, regresar a Primera y volver a codearse con los mejores de Europa. Para llegar a eso hacen falta muchas más cosas que jugar bien a la pelota, que no es lo mismo que jugar bien al fútbol. Lo primero, saber defender. En cada partido, así como media, el equipo adversario tiene el cuero en su poder más de veinte minutos. Además, hace falta defender la estrategia. Cualquier conjunto debe defender en cada encuentro alrededor de una docena de balones colgados a balón parado, entre córners y faltas laterales. Y digo defender la estrategia, porque quizá ya sea mucho pedir que funcione en ataque. En cada Mundial o Eurocopa, casi la mitad de los goles se producen en acciones a pelota detenida.

La confección de la plantilla nunca ha sido santo de mi devoción. Ya he escrito en alguna ocasión que echo mucho de menos centrales que sean centrales, defensas con presencia física y buen juego aéreo. También echo de menos una alternativa de ese mismo corte para la delantera. Jugar en largo para un ‘9’ en busca de una segunda jugada o tirar centros cuando apenas queda tiempo para empatar no es ninguna deshonra, sino más de cien años de fútbol, un deporte que se empeña en crucificar a quienes mantienen viva esa idea que califican de arcaica. Primitiva, sí, pero muchas veces efectiva. Al fin y al cabo, que levante la mano quien nunca haya tirado de aquello de ‘ganar aunque sea en el minuto 90 y de penalti injusto’.