El clan del salseo le ganó al Hidalgo blanquiazul

El Dépor ha pecado de pardillo este domingo. Ha caído en la trampa del aprendiz de Mourinho, José Alberto, que se inventó aquello de “ellos están intentando caldear el partido por todos los medios posibles”. El técnico chamullero lo reconoció en rueda de prensa postpartido. Le llamó “salseo”, mientras el carilimpio se reía en la jeta de todos los coruñeses que lo escuchaban en persona y también de los que lo hacían a distancia. ¿Pero de quién y de qué se reía? ¿De los aficionados? ¿Del Deportivo? ¿De la prensa coruñesa? ¿De la ciudad? ¿Por qué se le permite esta vergonzosa ofensa?

El fabricante de bulos José Alberto dedicó la semana a calentar el ambiente. No fue en A Coruña. Ni fue la prensa. Ni fue Hidalgo. Ni fue la afición deportivista. Manipuló el embuste con desfachatez en Santander. Preparó el partido para llevarlo a punto de ebullición desde su arranque. Su actitud, su estrategia, fue instigar a los suyos y convertirlos en un grupo de exaltados dispuestos a darlo todo, extra límite de las reglas de juego.

José Alberto: "Solo quería un poco de salseo, no he faltado al respeto con mis declaraciones" Más información

El Rácing es un equipo que no necesita caer en marrullerías, porque le sobra fútbol y tiene buenos futbolistas. El club, además, invierte muchos euros en ellos. Para jugar al fútbol. Pero resulta que quien los dirige ha preferido convertirlos en unos avezados truhanes. Lo dicen los hechos. Lo demuestran las imágenes. Las collejas de camino a vestuarios, la acción policial para calmar las escaramuzas entre bastidores, los insultos, las provocaciones antes de saltar al terreno de juego, el intercambio de mamporros... Las cosas que no se vieron. Y las que se vieron: la peineta, los cortes de manga, los futbolistas sacándole la lengua al público, la provocación de celebrar el triunfo en la grada de animación blanquiazul, en el lado opuesto a la afición racinguista. Póker de ases del marrullerismo. Un ceremonial que nadie paró. Ni en el campo, ni fuera de él. Nadie recriminó la actitud antideportiva, la mala educación. Una catetada sin respuesta. En el plano disciplinario, solo una roja a un marulo.

El Dépor se quedó a por uvas. Sin saber picar a los cabestros. Ellos a patadas. Manotazos al rostro. Al arrebato de empujones sin disputa de balón. A insultos a la estrella del Dépor. Y todo ante los fríos ojos impasibles y permisivos del colegiado.

La derrota ante el Rácing de Santander no se debió a la estrategia del trumpista López. No se puede usar como excusa. Pero sí le sirvió para atascar y asfixiar a los hidalgos, que tuvieron que doblar sus esfuerzos tratando de sortear a los bullangueros.

A todo esto, Don Limpio, el jefe de LaLiga como se llame, ya se encargará de que nadie hable de este bochornoso espectáculo de su líder. Que no se vea nada que pueda dañar la imagen blanqueada de su negocio patrio. Creen que los aficionados del Dépor son cretinos ignorantes. Pero la magnífica foto de portada del DXT de este lunes retrató al ignominioso echacuervos.

Alguien tendrá que decirle al clan del salseo que ganar con honor implica triunfar con integridad, humildad y respeto hacia el rival. “Hay que tener valores y ser un ejemplo para los niños”, dijo. El sermón es inadmisible en el timador. Sus disculpas son tribunerismo barato.