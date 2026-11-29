Sarriana - Arteixo en A Ribela EL PROGRESO

Tras la derrota del sábado de un Silva que aguanta en cuarta posición, este domingo fue turno para Montañeros y Arteixo en el grupo 1 de Tercera RFEF. Los primeros vencieron al Antela y los rojiblancos sumaron en el campo de la Sarriana.

Antela - Montañeros (0-1)

El Montañeros puso punto y final en Xinzo de Limia contra el Antela a una racha de cinco derrotas consecutivas. La trabajada victoria sirve a los de Elviña para abandonar la última posición y situarse a tres puntos de la zona de salvación. Solo un partido de distancia con una decimoquinta plaza, a partir de la cual el atasco es tremendo.

La delicada situación clasificatoria obliga al técnico Jairo Arias a buscar soluciones y en esta visita a Xinzo de Limia se vio un buen ejemplo de ello. Atrás quedó su clásico 4-3-3, que dio paso a un 4-4-2 con Iago Pérez y Adri Otero en el frente del ataque.

No habría goles en el primer tiempo, un periodo en el que se notó que el campo estaba muy pesado y que los jugadores iban a tener muy complicado durante todo el encuentro mantener la estabilidad en los giros. Más allá de eso, el Monta tuvo algún acercamiento peligroso como un disparo de Iago y un córner en el que conectó el remate Tomé.

Bruno Gómez, técnico visitante, realizó un par de cambios al descanso, mientras que el Montañeros saltó a la segunda mitad con los mismos once protagonistas. Y así, a los 53 minutos, llegó el gol decisivo. Dani Fernández buscó un tiro desde la frontal del área y batió a Iago Salgado. Tocaba aguantar la ventaja.

La dinámica pesó a un Monta que, tras el gol, pensó más en guardar la ropa que en empujar hacia delante, pero la defensa de área fue esta vez de lo más eficiente.

Aportaron también los cambios, distribuidos en tres ventanas. Diego Rodríguez dio aire en el lateral derecho al entrar por un Noah que cumplió en su primera titularidad tras llegar al equipo hace poco. Después, los dos delanteros dejaron su sitio a Pape y Pablo Martínez, respectivamente.

Este último entró para sumar un hombre más en el centro del campo, pero duraría poco sobre el césped. Apenas seis minutos después de su ingreso vio la primera amarilla y tres después la segunda, por lo que el Montañeros debió afrontar el tramo final con un hombre menos. Faltaba lo más duro e iba a ser con una buena dosis de sufrimiento.

Pero lo cierto es que el Antela no encontró las grietas de la ordenada defensa visitante, apuntalada con la entrada del capitán Samu Rey, que tuvo su oportunidad en la última ventana junto al centrocampista Pablo Fernández.

El Montañeros tiró incluso alguna contra y generó peligro, lo que le ayudó a vivir en zonas alejadas de la portería defendida por Marcos, que logró su segunda imbatibilidad del curso. Lo necesitaba el portero, que no se marchaba sin encajar desde la quinta jornada contra el Alondras, momento en el que el equipo rompió su anterior racha negativa.

Y lo necesitaba el equipo, que supera al Viveiro en la tabla y alcanza los doce puntos. Por delante, Alondras (13) y Céltiga, Gran Peña y Racing Villalbés (15)

Celebración del Montañeros en el vestuario CEDIDA

Sarriana - Arteixo (2-2)

Gran resultado del Arteixo, que sumó en campo de la invicta Sarriana y se mantiene séptimo con cinco puntos de ventaja sobre la zona roja y a solo dos del playoff.

El equipo de Noé López salió con las ideas claras: presión alta para que el rival no los embotellara. El plan salió bien durante bastantes minutos, pero la Sarriana se puso por delante gracias a un penalti transformado por Álex Pérez. La acción fue protestada por el banquillo visitante al entender que era dudosa.

Eso sí, el Arteixo no cayó en las lamentaciones, agarró el balón y encontró premio a los cinco minutos con un tanto de Bruno Barbeito.

No fueron buenos los siguientes, en los que el desorden propició que la Sarriana volviera a tomar el mando y marcara el 2-1 de la mano del lateral izquierdo Cabarcos.

Al estar nuevamente por detrás en el marcador, el Arteixo tomó riesgo sin balón y pasó a emparejarse hombre a hombre. Cuando el equipo de A Ribela trataba de sacar el balón desde atrás, los de Noé apretaban arriba en busca de un robo, algo a lo que el equipo local respondía buscando la superioridad con su portero.

No cejó en su empeño el conjunto rojiblanco y en el minuto 65 Álex Ramos provocó un penalti que se encargó de transformar Queijeiro.

A partir de ahí, la Sarriana se lanzó a por la victoria y logró embotellar a un Arteixo que resistió e incluso tuvo alguna ocasión a la contra. Finalmente, empate antes del derbi en casa contra el Silva.