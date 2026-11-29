El Montañeros, la semana pasada contra el Pontevedra B QUINTANA

Sumar empieza a ser una clara necesidad para el Montañeros, que visita al Antela (A Moreira, 16.30 horas) situado en la última posición del grupo 1 de Tercera RFEF. A cuatro puntos de la zona de salvación, el equipo de Elviña debe cortar la racha de cinco derrotas consecutivas para empezar a cambiar el rumbo.

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La temporada del Monta está siendo de lo más extraña. El inicio fue negativo, con derrotas ante Boiro, Racing Villalbés, Estradense y Viveiro, pero a continuación llegó lo que parecía ser la reacción. Y es que ante Alondras, Gran Peña y Somozas el equipo solo encajó dos goles y sumó los nueve puntos. Pero todo se volvió a torcer con una derrota en casa ante el Arenteiro, a la que siguieron otras contra Barco, Portonovo, Lalín y Pontevedra B que han llevado al equipo al fondo de la tabla.

Por su parte, el Antela vive su primera temporada en la categoría y se encuentra por el momento en una cómoda octava posición. Sus números son cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas.

En el Monta son baja Moreta, Óscar y Antón Garda. En los de Xinzo de Limia, Álex Boan, Xabi Lamas, Bruno Pío, Gastón y Mauro Sabucedo.

Antela - Montañeros Antela [Bruno Gómez]: Iago Salgado; Pucho, Constela, Couto, Bernardo; Sandro Raposeiras, Diabaté, Pedro; Charly, Negrete, Tumbeiro.



Montañeros [Jairo Arias]: Marcos; Samu, Longueira, Tomé, Luis Castro; Pablo Fernández, Dani, Constenla; Jorge Otero, Iago Pérez, Cañi.

Por su parte, el Arteixo tiene un partido complicado ante una Sarriana (A Ribela, 17.00 horas) invicta en su feudo. Pablo Ramos, Roibás y Frank son baja en el equipo de Noé; Andoni, Jaichenko y Keko, en los locales, entrenados desde la semana pasada por Jaime Paz.