Paiosaco - Pol, partido del grupo 1 de Preferente Futgal RAÚL LÓPEZ

En un domingo con un programa mucho más reducido de lo habitual a causa del Deportivo-Barcelona y de la jornada electoral, los equipos coruñeses de Preferente y Primera Futgal completaron la decimotercera jornada.

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Preferente Futgal (G1) - Jornada 13

Paiosaco - Pol (1-1). Punto agridulce para el Paiosaco, que sumó ante uno de los equipos de la zona alta, pero recibió el gol del empate a los 74 minutos de juego. Pablo Rodríguez adelantó al equipo de Iván Sánchez y Luis André hizo el tanto de un empate que mantiene una semana más al Paiosaco fuera de los puestos de descenso.

Negreira - Sofán (1-0). Un tanto de Yaguito dejó al equipo carballés sin puntos en su visita al Jesús García Calvo. Los de O Castro se quedan en octava posición y el Negreira recupera el liderato tan solo una jornada después. Ahora tiene dos puntos de ventaja sobre un San Tirso que termina el domingo segundo.

Primera Futgal (G1) - Jornada 13

Cedeira - Almeiras (5-2). El segundo clasificado fue mucho para los de Culleredo que, con este resultado, caen a la quinta posición. El Cedeira se marchó 2-0 al descanso y puso tierra de por medio al inicio de la segunda parte con el segundo gol de Pep Caballé. A partir de ahí recortó distancias el Almeiras con goles de Pablo Andón primero y Diego Medín después, pero a cada uno de ellos respondió el equipo local con un tanto.

Olímpico - Imperátor (2-1). El equipo visitante se adelantó en la primera mitad con un gol en propia de Álex González, pero un doblete de Álex Pérez tras el descanso sirvió a los de Vilaboa para llevarse una victoria que les consolida en puestos de playoff. El Ímper queda a ocho puntos de esa posición de privilegio.

Sporting Coruñés - Torre (0-3). Continúa la mala racha del Sporting, mientras el Torre está empeñado en mostrar que tiene madera de equipo de la zona alta. Julián Saavedra adelantó a los ayer visitantes en el minuto 47 e Imad y Moha sentenciaron en el añadido. El Torre está a seis puntos de la zona de playoff y el Coruñés aventaja en dos a un Numancia que sería el primero en descender.

Marte - Sada (4-0). Convincente triunfo de un Marte que vuelve a ser cuarto y sigue a solo dos puntos del playoff. Contra el Sada sentenció antes de la media hora con dos goles de Pablo Mato y uno de Álex Ares y ya, pasado el minuto 90, el delantero firmó su tercer tanto. Los visitantes ven el descenso a solo un punto.

Orillamar - O Val (2-1). Lo necesitaba como el comer el Orillamar y por fin tiene su primera victoria del curso, un resultado que le deja a tres puntos de la zona de salvación. Los de Javier Bardanca se adelantaron en el minuto 70 con gol de Javi Sayed y poco después encontraron el segundo con un lanzamiento de penalti de Román. Hugo López descontó para O Val, pero el resultado no se movió más en el tramo final.

Perlío - Victoria (1-2). Suma y sigue el equipo de Santa Lucía, que ya lleva once triunfos y dos empates. Ante el Perlío, empezó ganando con gol de Víctor Vilameo, encajó al inicio de la segunda mitad y se llevó el triunfo gracias al acierto de Óscar de Castro a cuatro minutos para el final del tiempo reglamentario. Solo el Cedeira, a tres puntos, aguanta el ritmo.

Primera Futgal (G2) - Jornada 13

Xallas - Vizoño (0-3). Los de Abegondo superaron sin excesivos problemas al colista y pasan a ocupar la cuarta plaza. Alexis Méndez hizo un doblete y el otro tanto llegó en propia portería.

Bertamiráns - Sporting Cambre (5-2). Un mal inicio condenó al Cambre, que a los 26 minutos ya perdía por tres goles de diferencia. En la segunda mitad llegaron dos más de los locales y los del honor de David Fernández y Javier García. La derrota los manda a puestos de descenso.