San Tirso - Betanzos, partido del grupo 1 de Preferente JAVIER ALBORÉS

La disputa hoy del Deportivo-Barcelona marca una jornada en la que un buen número de partidos se disputaron ayer. Estos son los resultados y horarios de los equipos de la delegación coruñesa que participan en Preferente y Primera Futgal. Además, en la División de Honor Juvenil ya jugaron el Victoria y el Ural.

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Preferente Futgal (G1) - Jornada 13

San Tirso - Betanzos (1-1). El equipo abegondés duerme líder, pero puede perder hoy su posición de privilegio tras dejar escapar ante el Betanzos la ventaja que logró nada más quedarse en superioridad numérica. Manu Prego hizo el 1-0 pasada la media hora y Juan de Dora, fichaje estrella del conjunto del Mandeo, hizo su primer gol del curso tras una larga inactividad.

Carral - Órdenes (2-2). Un punto más para un Órdenes que progresa adecuadamente. En Carral se adelantó con un doblete del recién cedido Enjamio y vio como Patrik y Álex Boado rescataban un punto para los locales.

Paiosaco - Pol (Porta Santa, 12.00). Los verdes buscan alejarse de la zona roja ante uno de los llamados a pelear por el ascenso. La única derrota del curso del Pol llegó en Burela, su anterior salida.

Negreira - Sofán (Jesús García Calvo, 17.00). El equipo que pelea por el liderato con el San Tirso es el rival de un Sofán que, tras su último triunfo, vuelve a estar cerca de la zona de playoff.

Primera Futgal (G1) - Jornada 13

San Sadurniño - Relámpago (0-5). Los de Elviña se gustaron en el campo del San Sadurniño y están cada vez más lejos de la zona roja. Goles de Guille Pérez, Santi Barbera (2), Gabri y Jony.

Cedeira - Almeiras (Carmen Maseda, 12.15). Los de Culleredo visitan al segundo clasificado con el objetivo de seguir a tiro de la plaza de playoff o incluso pasar a ocuparla.

Olímpico - Imperátor (Complejo Deportivo de Vilaboa, 12.30). Una tercera posición que atesora el Olímpico, equipo que tendrá enfrente a un Ímper bien situado, pero hambriento tras un empate en Maniños que dejó mal sabor.

Sporting Coruñés - Torre (Torre 1, 12.30). El Sporting cortó la semana pasada, con un empate, una preocupante racha de cinco derrotas. Hoy buscará volver a la senda de la victoria ante un Torre que viene de dejarse el invicto contra el Cedeira.

Marte - Sada (Torre 2, 12.30). Otro de los equipos que tiene opción de acabar la jornada en puesto de playoff es el Marte, que espera volver a ganar después de tres jornadas sin hacerlo. El Sada busca mantener o ampliar su renta de cuatro puntos con respecto a la zona de descenso que marca el Numancia de Ares.

Orillamar - O Val (Visma 1, 12.30). Dos empates en los tres últimos partidos dan algo de ánimo a un Orillamar que todavía persigue su primer triunfo del curso. Hoy se miden al octavo clasificado, un O Val que el pasado curso jugaba en Preferente.

Perlío - Victoria (Os Pinares, 16.00). También lo hacía el Victoria, que parece empeñado en regresar por la vía rápida. Sus números son espectaculares: diez triunfos y dos empates, con 46 goles a favor y nueve en contra.

Primera Futgal (G2) - Jornada 13

San Lorenzo - Sporting Meicende (0-1). Un tanto de Isay en las segunda mitad sitúa al equipo rojiblanco líder provisional del grupo.

Tordoia - Club do Mar (1-5). Cómoda victoria del conjunto caionés, que duerme noveno. Goles de Ashier (2), Totó (2) y Mario Suárez.

Xallas - Vizoño (Municipal de Fontenla, 12.30). El meritorio triunfo de la semana pasada ante el Bertamiráns anima a un Vizoño que visita al colista con los puestos de playoff entre ceja y ceja.

Bertamiráns - Sporting Cambre (Municipal de Bertamiráns, 18.00). Salida complicada ante el cuarto clasificado para un Cambre que quiere poner tierra de distancia con la zona peligrosa.

División de Honor Juvenil (G1) - Jornada 11

Victoria - Compostela (1-2). Dolorosa derrota de las ‘cebras’, que pueden caer hoy a la zona de descenso. Joel adelantó al equipo coruñés y el Compos encontró el gol del triunfo en el añadido.

Real Oviedo - Ural Español (2-3). Los verdes regresan a la carrera por la Copa del Rey tras imponerse al sexto. Marcaron Diego Martínez, Marcos Arias y Hugo Amado.