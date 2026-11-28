David García controla el balón durante el partido entre Silva y Racing Villalbés Carlota Blanco

El Silva está siendo uno de los equipos revelación de este inicio de temporada. Los coruñeses son segundos tras doce jornadas y esta tarde ante el Gran Peña (18.00 horas en A Grela) buscarán afianzarse dentro de esos puestos que dan derecho a disputar el playoff de ascenso a Segunda Federación.

Enfrente tendrá a un Gran Peña que marca el último puesto de descenso a Preferente con 12 puntos. Eso sí, cinco de ellos han llegado en los últimos tres partidos, en los que ha empatado con Estradense (1-1) y Alondras (1-1) y se ha impuesto al Viveiro (2-1). Esos dos empates llegaron fuera de casa, al igual que lo hizo su primera victoria de la temporada, en la jornada dos contra el Pontevedra B (1-2). Esta tarde visita al quinto mejor local de toda la Tercera gallega, un Silva que acumula tres victorias seguidas en A Grela y once puntos logrados en su feudo.

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El Gran Peña llegará a la Catedral con una buena lista de bajas que mermarán el once inicial de Martín Blanco sobre el césped herculino. El técnico del conjunto vigués no podrá contar de manera segura con los atacantes Tiko, Martín Martínez ni Tyrone, a quienes se unen las incógnitas de Landesa, con molestias por una pubalgia, y Hugo Táboas por dolores en una rodilla de los cuáles todavía no conocen el alcance exacto.

“Sabemos que nos enfrentamos a un rival que está en una buena dinámica de resultados, que ha ganado los dos últimos partidos en casa. Una de las claves será adaptarse al rival y al terreno de juego, que por dimensiones es muy diferente al nuestro. Tendremos que estar muy finos en las áreas para defender centros, segundas jugadas y, posiblemente, el juego directo”, afirma Martín Blanco.

El técnico del Gran Peña tiene claro que su equipo debe vigilar muy de cerca a ciertos futbolistas: “Luego defender a los jugadores que vienen más en racha del equipo, como puede ser Parafita, que viene marcando muchos goles en las últimas jornadas y estando muy fino en el área contraria. Debemos ser verticales, intentar llegar a la portería rival, terminar jugada y estar fuertes en todo tipo de disputas. Todo ello sin perder la esencia de nuestro juego, que suele ser más combinativo, pero esta vez con esos matices y ajustes que exige un campo con las dimensiones más reducidas”.

El Silva quiere seguir con su buena racha de resultados, que incluye una sola derrota en los últimos ocho encuentros y hasta cinco victorias. 17 puntos que les han aupado hasta una segunda posición que los de A Grela no quieren abandonar a la primera de cambio.