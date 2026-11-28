Imagen de archivo del partido entre San Tirso y Betanzos de la temporada pasada Carlota Blanco

Nuevo sábado de competición para los equipos de la delegación coruñesa en Preferente y Primera Futgal.

Preferente (G1) - Jor. 13

Carral-Órdenes (O Castro, 16.00). A pesar de haberse caído un poco en las últimas semanas, el Carral sigue a tan solo dos puntos de los puestos de playoff. Por su parte, el Órdenes ha puntuado en cuatro de sus últimos cinco encuentros, ganando los dos más recientes para salir de la zona de descenso a Primera Futgal. Apenas un punto separa a los de Pery López de esas últimas posiciones de la tabla clasificatoria, que marca el Puebla con doce.

San Tirso-Betanzos (O Monte, 16.15). El San Tirso inicia su defensa del liderato con un derbi en O Monte ante el Betanzos. Los de Claudio Corbillón buscarán su segunda victoria de manera consecutiva para no perder el tren del playoff de ascenso a Tercera Federación, del que les separan actualmente cuatro puntos.

Primera Futgal (G1) - Jor. 13

San Sadurniño - Relámpago (Da Piscina, 17.00). Ocho puntos en las últimas cuatro jornadas. Esos son los números de un Relámpago que visita al San Sadurniño en una cómoda 12ª posición, con nueve puntos de colchón sobre los puestos de descenso.

Primera Futgal (G2) - Jor. 13

San Lorenzo-Sporting Meicende (As Pedreiras, 16.30). El Meicende busca una victoria a domicilio que le permita dormir líder del Grupo 2 de Primera Futgal. Que mantengan o no ese puesto dependerá del resultado del Pariña mañana en Muxía.

Tordoia-Club do Mar (Manuel Juncal, 19.15). Duelo de la zona media de la clasificación entre Tordoia y Club do Mar, dos equipos que llegan con dinámicas similares.

División de Honor Juvenil (G1) - Jor. 10

Victoria-Compostela (Leyma, 16.00). Duelo clave para un Victoria que, tras cuatro jornadas seguidas sin ganar, podría caer a los puestos de descenso si no gana al Compostela esta tarde. Los santiagueses superan a los herculinos en cinco puntos (12 contra 7) y se ubican en una cómoda novena posición en la tabla clasificatoria.

Oviedo-Ural Español (El Requexón, 16.00 horas). El Ural quiere apurar sus opciones de entrar en la Copa del Rey contra uno de los equipos más en forma de todo el Grupo I. El Oviedo no sabe lo que es perder desde el 11 de octubre, cuando cayó por 2-1 en Lugo. Además, los asturianos todavía no conocen la derrota como locales esta temporada. Por su parte, el Ural llega al encuentro tras empatar la semana pasada en casa contra la Gimnástica de Torrelavega y acumula tres jornadas sin ganar.