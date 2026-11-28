Iago Castro, lateral derecho del Silva, intenta superar en conducción a Robert Carril GERMÁN BARREIROS

El Silva vio frenada su buena dinámica con una derrota ante el Gran Peña (0-1), equipo que de esta forma sale de los puestos de descenso. Una gran acción de Julius antes del cuarto de hora decantó un choque en el que los locales merecieron más por juego, pero no tuvieron el día de cara a portería. Los resultados de Sarriana y Lalín determinarán si los de Diego Armando García continúan en puestos de playoff antes de visitar al Arteixo.

Con la única novedad del delantero David Rojo en lugar de Pablo Carro, lo que llevó a Nico Mosquera a la banda izquierda, el Silva inició con buen pie. Igual que en el anterior partido como local, iba a verse pronto abajo en el marcador, pero esta vez no fue producto del mejor juego rival.

Sí del acierto, el que no tuvo el conjunto local en un centro desde banda derecha que cabeceó Parafita y encontró la respuesta abajo de Graumann. Parecía que el Silva estaba bien plantado y movía el balón con criterio, pero se llevó un varapalo en una jugada de Julius. El extremo del Gran Peña recibió en banda izquierda, se internó en el área tras un par de regates y batió a Minibugy con un disparo al palo largo que cogió la comba perfecta.

La diana sentó regular a los de A Grela, que tardaron en volver a llegar con cierto peligro. El arreón llegó pasada la media hora, cuando Parafita probó desde fuera del área, Nico Rosas logró rematar dos córners y David García lanzó fuera una falta. Los visitantes no se amedrentaron y también generaron un par de acciones: en una de ellas, Julius pidió penalti por un derribo y en la otra, Álex Vila sacó un disparo que se marchó junto al palo derecho.

Más volumen ofensivo

La segunda mitad comenzó con la fina lluvia que acompañó durante todo el partido y con un Silva algo espeso. Los locales buscaron algo más el juego directo, pero más allá de un tiro en el área de Parafita en el que se pidió penalti por mano, no inclinaron el campo hasta que, superado el minuto 60, pasaron a ordenarse en un 4-1-3-2 con Baldo de lateral izquierdo.

Un once muy ofensivo con el que continuaron los saques de banda largos y los córners que ya estaban llegando, y empezó el asedio real. Aunque Graumann no estuvo muchas veces obligado a intervenir con dificultad, hubo un remate de Mosquera a sus manos, un tiro alto de Naím, otra de Nico en la que apareció decisivo el último zaguero…

El dominio animó al técnico a meter todo el arsenal. Y mientras tanto, David García mandó una falta a la cruceta que dejó rechace para Naím, pero el ex del Ural no logró imprimirle la potencia necesaria a su cabezazo y acabó en las manos de Graumann.

Los visitantes manejaron bien los tiempos a la hora de ganar tiempo con los cambios, algo que no hizo al Silva cejar en su empeño. Mouriño se hizo hueco en la frontal y sacó un disparo alto que fue la antesala de la última gran ocasión. En ella, David García mandó un balón a la olla, Agulló dejó de cara para Baldo y el seco disparo de este se topó con una gran mano arriba de Graumann tras tocar en un zaguero. Un día sin gol.

Silva 0-1 Gran Peña

Silva: Minibugy; Iago Castro (Naím, m.62), Fer Gordo, Rosas (Agulló, m.83), Brais Lema; Baldo, David García, Moure (Carro, m.62), Nico Mosquera (Joao Paulo, m.83); Rojo (Mouriño, m.78), Parafita.

Gran Peña: Graumann; Pablo Pereiro, Hugo Táboas, Pedro Pérez (Nacho Olivera, m.74), Covelo (Corbi, m.85); Álex Vila, Noé Andina (Landesa, m.88); Pablo González (Bouzada, m.88), Robert Carril, Julius; Camilo (Izan, m.85).

Gol: 0-1, m.14: Julius.

Árbitra: González González (Ourense). Expulsó al visitante Julius por doble amarilla (m.82 y m.89). Amonestó a Fer Gordo (m.28), Agulló (m.83) y Joao Paulo (m.83), del Silva; y a Pedro Pérez (m.36), del Gran Peña.

Incidencias: Partido de la decimotercera jornada del grupo 1 de la Tercera RFEF 2026-27. A Grela, ante unos 250 espectadores.