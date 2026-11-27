Gonzalo Fernández, creador de Scoutime, posa en la redacción de DXT Campeón Patricia G. Fraga

El scouting en el fútbol semiprofesional y de base ha vivido durante años entre libretas, archivos de Word, notas de voz por WhatsApp y capturas sueltas. Scoutime nace para ordenar ese día a día con una herramienta que reúne informes con datos, campogramas, cortes de vídeo y consultas mediante inteligencia artificial. Detrás del proyecto figura un responsable que conoce bien la exigencia de los despachos y los banquillos, como es Gonzalo Fernández. Este joven coruñés, tras su paso por el CD Lugo, ahora impulsa una plataforma ya presente en el fútbol español y portugués, con un acuerdo reciente con la RFGF para acercarse a los clubes gallegos.

Para quien todavía no conozca la herramienta, ¿qué es exactamente Scoutime?

Básicamente es una aplicación que busca profesionalizar la captación tanto en equipos semiprofesionales como en el fútbol base. Muchos equipos hacen estas captaciones en Word o en notas de WhatsApp, y la aplicación busca profesionalizar ese trabajo. En ella se pueden hacer informes con cifras, campogramas y búsquedas con inteligencia artificial integrada, para encajar y profesionalizar todo en una sola App.

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Usted conoce la estructura de un club profesional. ¿Notaba esa dispersión de herramientas antes de sumarse al proyecto?

Antes de empezar con la aplicación estuve en el Lugo, y allí había procesos bien definidos, pero para lo que hace Scoutime utilizábamos cinco aplicaciones distintas. Desde verano empecé con la app y me he reunido con equipos de Primera o Segunda RFEF y he visto cómo se trabaja en este ámbito. Ahí aún hay algún club que tiene grandes avances por hacer, y creemos Scoutime es una herramienta que puede ayudar mucho.

Uno de los grandes temores en las direcciones deportivas y los cuerpos técnicos es perder información valiosa cuando cambia un entrenador o un responsable de captación. ¿Cómo se evita ese vacío gracias a Scoutime?

Eso cada vez pasa menos, pero sigue pasando. Al final esto con Scoutime se puede evitar porque la aplicación es propia del club; ellos son quienes la pagan y quienes mantienen los datos, con la cuenta propia del club.

¿Cómo es el flujo habitual de trabajo cuando un ojeador sigue a un futbolista y luego llega una ventana de fichajes?

El procedimiento para evaluar a un jugador empezaría viéndolo en un partido. A partir de ahí realizas el informe y tienes tu propia base de datos. Si ponemos como ejemplo el mercado de invierno, usted le pide a la inteligencia artificial que le diga un central con buena salida de balón, rápido y que sea bueno defendiendo el área, y la aplicación le va a dar tres nombres. Es sobre todo útil cuantos más jugadores tenga registrados en su base de datos, porque le acelera mucho el proceso.

Scoutime busca encajar y profesionalizar la captación de jugadores

Cuando toca tomar decisiones de plantilla o comparar candidatos, ¿qué herramientas ofrece la plataforma?

En este apartado tenemos dos cosas. Por un lado, tenemos la opción para comparar el jugador con el encaje del modelo de juego de su equipo; ahí puede añadir el perfil que busca y luego comparar jugadores entre sí, por ejemplo para ver quién es más rápido o quién filtra más balones. Además, contamos con una bolsa de 49 características para cada posición, y al final cada club puede crear sus propias categorías para encontrar al jugador que mejor encaje tenga.

En categorías como Tercera RFEF, Preferente o fútbol base, el tiempo suele ser escaso y muchas veces la captación recae en el propio entrenador. ¿Cómo se adapta Scoutime a esa realidad?

En Preferente y Tercera se hace captación, y también en cantera/fútbol base se hace mucha. Ahí, sobre todo, buscamos agilizar los procesos: que usted esté en un partido, le diga a la aplicación lo que está viendo y la app se lo guarde. Además, en esos equipos muchas veces quien hace la captación es el entrenador, y ahí tenemos la posibilidad de poder cortar piezas de los partidos. Con Scoutime, las horas de trabajo se aprovechan mucho mejor en lo que realmente importa.

¿A qué perfiles va dirigida la plataforma y qué alcance está teniendo ya fuera de lo local?

Nosotros tenemos varias ramas: una para clubes y otra para scouts que ahora mismo no están en ningún equipo. Por la parte de scouts estamos muy contentos porque superamos los 80. Con los clubes cuesta sobre todo al principio, pero ya hemos llegado al fútbol profesional portugués —Primera y Segunda División—, además de Primera, Segunda y Tercera RFEF. Y, por supuesto, un club de Galicia encaja perfectamente.

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El mercado de fichajes se ha vuelto más abierto y los informes en directo siguen pesando mucho. ¿Qué aporta la red de ojeadores en ese escenario?

El fútbol es muy global ya; vemos jugadores muy exóticos en Primera y Segunda RFEF. Los clubes valoran mucho ver a un futbolista en directo, y nosotros, con los scouts que hay en la aplicación, podemos dar respuesta a esa necesidad. Por ejemplo, un club de Galicia puede contactar y mandar a un scout a ver un partido que le interese de un chico de Canarias, si hay algún scout disponible en la zona. Como siempre se valora ver al futbolista en directo, Scoutime también pone en contacto a clubes con scouts que ahora mismo no están en ningún club y puedan realizar ese trabajo.

Con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina y el verano en el horizonte, ¿qué termómetro espera tener?

La idea es crecer a nivel de clubes. Ahora el mercado de invierno es la primera prueba real para ver el nivel de los scouts en movimiento. En principio ya vamos a tener bastante tráfico en este mercado de invierno, aunque es cierto que en verano el volumen siempre es mayor.

En Galicia el tejido federativo es enorme. ¿Qué acuerdo han cerrado para facilitar la entrada a los clubes de la comunidad?

Hemos firmado un convenio con la RFGF mediante el cual los clubes pueden acceder a un 20 % de descuento para que la herramienta pueda llegar a entidades de toda Galicia, además de la opción de probar durante 14 días gratis para ver si encaja en su metodología y después poder decidir si se quedan en Scoutime.