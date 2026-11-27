Diego Enjamio celebra un gol con el Órdenes la temporada pasada Cedida

Dia de novedades en la plantilla del Montañeros, aunque ambas concernientes al mismo futbolista: Diego Enjamio. El joven extremo oleirense ha renovado con el club hasta el 2028, pero el propio ha comunicado poco después que saldrá cedido hasta final de temporada rumbo al Órdenes de Preferente Futgal.

Enjamio ya conoce el club al que llega, ya que ya militó en el mismo (también como cedido) la temporada pasada. El joven extremo ya estuvo a las órdenes de Pery López, con el que disputó 37 partidos, 27 de ellos como titular, y un total de 2.317 minutos en su primer año como Modesto.

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Diego Enjamio contribuyó con siete goles al gran año del Órdenes, que fue el equipo revelación de la temporada metiéndose en el playoff de ascenso a Tercera. Sin embargo, no fue capaz de pasar de semifinales, donde cayó por un global de 2-3 contra el Portonovo, que terminaría subiendo de categoría posteriormente.

En el Órdenes, presumiblemente, tendrá las oportunidades de las que no estaba disfrutando a las órdenes de Jairo Arias en el Montañeros. Su buen hacer en Preferente le valió para ganarse un puesto en el nuevo proyecto del técnico asturiano, pero en lo que va de temporada solo ha saltado al campo en dos ocasiones: contra el Alondras (30 minutos) y ante el Gran Peña (8 minutos).

El Órdenes ocupa actualmente el puesto número trece de la clasificación de la Preferente Norte con trece puntos. Un inicio de temporada totalmente opuesto al del curso anterior. Sin embargo, Enjamio llega a un equipo en buena dinámica, que ha conseguido puntuar en cuatro de sus últimos cinco partidos y que ha ganado los dos más recientes.