San Tirso - Negreira, en la segunda jornada del grupo 1 de Preferente GERMÁN BARREIROS

La tremenda igualdad que reina en el grupo 1 de Preferente, con los ocho primeros separados por solo cinco puntos, tiene su traducción en constantes cambios de líder. Son doce las jornadas disputadas y ya ha habido seis modificaciones en una primera plaza que han pisado Negreira, Carral y San Tirso, equipo que comanda la tabla en estos momentos.

En la primera jornada, el Negreira tomó el liderato al ser el único equipo que ganó por más de un gol de diferencia. Lo hizo por 3-1 con el Paiosaco como rival. La posición no le duraría mucho, pues en la siguiente fecha cayó ante el San Tirso, que tomó el relevo al firmar un pleno de seis puntos que no pudo replicar ningún otro conjunto.

El equipo abegondés aguantó la primera plaza en la tercera jornada al lograr una nueva victoria, pero dejó la cabeza al perder en la cuarta con el Carral, quien se convirtió en el nuevo líder.

Eso sí, apenas tardó una semana en regresar a lo más alto de la clasificación. El Carral pinchó con el Betanzos y el San Tirso pudo con el Galicia Mugardos.

Tres consecutivos

Y una vez más, el liderato solo duró una jornada. Los de O Monte empataron en su visita al Dubra y el Negreira venció en Noia, de forma que se hizo con una primera plaza que atesoró varias semanas.

Concretamente, hasta el pasado domingo, momento en el que la derrota de los del Negreira en el campo del Pol, combinada con el triunfo del San Tirso en Chantada, ha supuesto el sexto cambio de líder. El sábado, los de Abegondo reciben al Betanzos con la idea de evitar uno más.