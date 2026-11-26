Ocho años después, el Deportivo vuelve a jugar un partido contra el Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo. El duelo, programado para el domingo a las 16.15 horas en Riazor, despierta una gran expectación y ha tenido una clara influencia en el fútbol modesto coruñés. Nadie se lo quiere perder, por lo que han sido norma general las negociaciones entre jugadores de los clubes para evitar coincidir en horario. A continuación, un repaso de cómo afecta al fútbol sénior masculino y femenino.

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Tercera RFEF

Arteixo y Montañeros juegan fuera, contra Sarriana y Antela, de forma que el único que ha tenido margen real de movimiento ha sido el Silva. Eso sí, el equipo de A Grela lleva mucho tiempo sin jugar de local el domingo por la tarde y ha optado por el sábado a las 18.00 para medirse al Gran Peña. Este curso ya jugó ese día de la semana ante Racing Villalbés y Viveiro.

Preferente Futgal

La influencia es clara en el grupo 1 de Preferente, categoría en la que el San Tirso-Betanzos y el Carral-Órdenes se disputarán el sábado. “Hablaron entre los jugadores primero y luego lo comentaron con los rivales. En nuestra liga, los domingos lo puede poner el local a la hora que quiere, pero para jugar el sábado tienen que estar de acuerdo ambos clubes”, explica Fabio Rodríguez, entrenador del San Tirso. “Los motivos principales fueron las elecciones y el Dépor-Barça; se lo comentamos al Órdenes y estuvieron de acuerdo”, añade Guille Ríos, preparador del Carral. Otro equipo que trabajó para adelantar su partido es el Miño, confirma el técnico Mario David Pérez: “Aquí hay mucho socio y nos cuadraba con el filial en casa, por lo que no había muchas más opciones. El Sigüeiro no puso problema”.

También habrá fútbol en un horario novedoso en A Porta Santa, donde el Paiosaco recibirá al Pol a las 12.00 horas. “Fue una decisión tomada por el club al haber muchos socios del Dépor y algún que otro simpatizante del Barça. No sé muy bien si hablaron con el Pol, pero ellos suelen jugar por la mañana, así que tampoco creo que fuera un hándicap para ellos”, subraya el técnico Iván Sánchez.

La decepción fue para el Sofán, que solicitó al Negreira un horario diferente, pero no vio atendida su petición. “Claro que lo pedimos, pero no quisieron. Muchos de mi equipo son socios y yo tenía una entrada para tribuna”, desvela el entrenador Dani Casal.

Primera Futgal

El grupo 1 de la Primera Futgal es una de las muestras más claras. El sábado se disputará el San Sadurniño-Relámpago, mientras que el grueso de los partidos queda para el domingo por la mañana, bien porque es lo habitual o por azar, bien porque se acordó: Eume-Meirás (12.00), Cedeira-Almeiras (12.15), Sporting Coruñés-Torre (12.30), Marte-Sada (12.30), Orillamar-O Val (12.30) y Olímpico-Imperátor (12.30).

El Almeiras no logró el cambio de día, pero tuvo fortuna: “Ellos ya jugaron alguna vez a esa hora. Sí que tratamos de poner el partido el sábado por el Dépor y por las elecciones, pero no fue posible. No hicimos ninguna petición para el domingo, pero salió bien”. Quien no tuvo esa suerte fue el líder Victoria, que visitará al Perlío a las 16.00 horas. “Pedimos sin éxito jugar en otra hora u otro día”, resume el entrenador Miguel Taibo.

"Son partidos que a todos nos gusta ver y, si podemos compatibilizar ambas cosas, mucho mejor" Jordi Uriach, entrenador del Portazgo

Por su parte, el Sporting Cambre, del grupo 2, adoptó una postura distinta con respecto a una visita al Bertamiráns que tendrá lugar el domingo a las 18.00 horas. “Al jugar fuera de casa, no solicitamos nada. Salvo causa de fuerza mayor, nos adaptamos al horario que pone el otro club. Hay varios compañeros que son socios y veremos la primera parte en el bus. Si jugásemos en casa, posiblemente adaptaríamos el horario para que pudiesen ir al estadio, pero como siempre digo, aunque seamos seguidores, lo importante es nuestro partido. Ni el Dépor, ni el Barça ni la Champions pueden darnos la victoria y nosotros sí. Por tanto, yo pienso que lo más importante es nuestro partido o nuestro entrenamiento”, apunta Diego López, capitán del equipo del Dani Mallo.

Otros equipos del grupo 2 que juegan de visitante sí solicitaron cambio. Es el caso del Sporting Meicende, que se enfrentará al San Lorenzo el sábado. “En ambos equipos hay socios y aficionados del Dépor, por lo que lo arreglaron directamente entre ellos”, apunta el entrenador Maikel Naujoks. Por su parte, y con el Dépor y las elecciones como motivo, el Vizoño visitará el domingo por la mañana al Xallas.

Segunda Futgal

Los horarios del grupo A Coruña de Segunda Futgal muestran también la influencia del partido de Riazor. El Olímpico B-Culleredo se juega el viernes, el Marino-Portazgo el sábado y la mayoría de los partidos del domingo se alejan de la franja horaria de primera hora de la tarde: Brexo Lema-Teixeiro (12.15), Carnoedo-Ozacesuras (12.15), Curtis-Xuventude Crendes (19.30), Ciudad Jardín-Suevos (20.00) y Atlético Castros-Once Caballeros (20.00).

Jordi Uriach, entrenador del Portazgo, cuenta la anécdota de cómo ni siquiera hizo falta que se pusieran en contacto con el Marino para cambiar el día. “Nosotros teníamos la intención de valorar la posibilidad de cambiar el horario, pero se anticiparon y nos lo propusieron, así que fue de mutuo acuerdo. Todos somos gente de fútbol y, si tenemos la posibilidad de disfrutar de nuestra prioridad, que es el club, y además poder vivir un Dépor-Barça, pues maravilloso. Son partidos que a todos nos gusta ver y, si podemos compatibilizar ambas cosas, mucho mejor”, celebra el técnico.

"Hicimos todo lo posible, insistiendo muchísimo y desde hace tiempo" Darío Tato, máximo goleador del Liceo de Monelos

Eso sí, dos partidos coinciden en horario con el Dépor: el Visantoña-Oza Juvenil (16.30) y el Sporting Burgo-Liceo de Monelos (17.00). En este último, el equipo visitante dice haber recibido la negativa del conjunto local a realizar una modificación. “Nosotros hicimos todo lo posible insistiendo muchísimo y desde hace tiempo, ya que ellos decidían el horario. Dieron largas y excusas de que siempre juegan a esa hora y que, por tanto, no lo pueden cambiar, cuando, por ejemplo, su Modesto B pasó al sábado”, enfatiza Darío Tato, máximo goleador del Liceo de Monelos.

Tercera Futgal

La última categoría del fútbol sénior gallego masculino reparte a los equipos coruñeses en tres grupos. Y de nuevo, son pocos los que coinciden con el partido que enfrentará al conjunto de Antonio Hidalgo con el de Hansi Flick. Cinco de 21, concretamente. Uno de los que cambia de día es el Compañía de María-Eirís. “Fue justo por eso, la verdad. Lo acordaron los entrenadores porque todos quieren ver el partido”, apunta Marco Varona, delantero del equipo colegial, para resumir el sentir del vestuario.

Femenino

La Tercera RFEF vive un fin de semana de parón, pero sí habrá actividad en los distintos grupos de la Primera Gallega Arzúa-Ulloa, en los de Segunda Gallega y en el grupo 1 de Tercera Gallega. Entre esas categorías hay trece partidos con presencia de equipos de la ciudad o su área metropolitana y solo dos coinciden con el Dépor-Barça.

También hay algún caso en el que, por mucho que el horario sea diferente, el desplazamiento hace que sea imposible ver al completo el partido en Riazor. Por ejemplo, para las jugadoras del Orillamar, que juegan su partido de Segunda Gallega el domingo a las 20.00 en el campo de O Val. “No sé si fue suerte o casualidad, porque no arreglamos nada con ellas. Y eso que siempre ponen el femenino a las 17:30 en su casa. Serán del Barça las chavalas”, bromea Sabela Tarrío, jugadora del equipo de Monte Alto.

“Aun así, al ser lejos, nos perderemos un poquito de la segunda parte”, añade esta jugadora que es socia del equipo blanquiazul. “Igual aparezco por Narón en el minuto 1”, bromea sobre qué sucedería si el tema pinta bien para el Deportivo en el minuto 75 de juego.