Juan Mantiñán (A Coruña, 2001) es, desde la semana pasada, uno de esos entrenadores coruñeses que salen de Galicia con la ilusión de dar un salto. La temporada pasada tuvo la oportunidad de debutar en Primera RFEF como asistente en el Arenteiro y ahora se ha sumado al Algeciras, equipo que dirige Adrián Colunga, exdelantero de equipos como el Recreativo de Huelva y el Getafe. La suya es una pasión que viene desde niño y empieza a hacerse un nombre en la categoría de bronce.

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¿Qué valoración hace del debut en Alcorcón?

Ya sabes cómo es el tema de los viajes y el horario en esta categoría. Jugar a las 12.00 es complicado y estuvimos alertando a los chicos para no llegar con la ‘empanada’ por ese olor a calamares que hay allí. De hecho, hicimos una activación un poco diferente para evitarlo, pero en ningún momento estuvimos cómodos. En la primera parte parecía que nos estaban superando mucho, pero visto en vídeo fue bastante igualado. El tema es que luego, en el minuto 60, se marchó expulsado nuestro portero y con uno menos fue muy difícil. El suplente sacó tres o cuatro buenas manos, pero nada. Estuvimos mal. Quizá más a nivel de cabeza, que los jugadores pensaban que el Alcorcón nos estaba arrollando, aunque no fue así.

¿A qué se refiere con el olor a calamares?

A la habitual ‘caraja’ que tienen los equipos cuando van a jugar a Madrid en esa hora del bocadillo. Si ves los partidos que ha jugado el Alcorcón a las 12.00, en cuatro o cinco iba ganando a los diez minutos.

¿Viajaron en el propio día?

No, no, el anterior. Pero son siete horas de bus. Salimos después de entrenar, comimos en Mérida y llegamos a las 20.00. Ya es cenar, dormir, desayunar a las 8.00, tener la reunión y para el estadio.

¿Cómo fue la primera semana de trabajo?

Espectacular. El cuerpo técnico que quedaba aquí es fantástico a nivel personal y la gente del club me está sorprendiendo mucho. Son todos muy buena gente, te hacen sentir como en casa y te facilitan todo. El delegado, Alberto, me fue a buscar al puerto, donde dejé el coche de alquiler, nos ayudó a buscar la casa… Y el vestuario es muy bueno.

¿De qué forma le surgió esta oportunidad?

Hace un mes se anunció en Twitter la salida del segundo entrenador y del preparador físico, y un amigo que es representante —y exjugador— se puso en contacto con Jordi, el director deportivo. Estuvieron valorando mi perfil y el día del Espanyol-Dépor, que estaba yo viendo el partido en un bar, me llamó el entrenador y hubo feeling a nivel personal. Y la llamada con Jordi también fue muy bien.

¿Qué referencias tenía de Colunga como entrenador?

Un poco del año pasado. Me fijaba más en el grupo 1, pero le echas un ojo al grupo 2 y su Murcia era un equipo propositivo, de los que les gusta jugar en campo contrario. Y ahora visualicé los del Algeciras y es un míster con mucha energía, que le gusta dominar y al que no le importa tanto el rival. Se centra en el nosotros.

"Ser entrenador principal en Tercera Regional sirve para ponerse delante de jugadores de edades variadas, con egos, gente más mayor que tú..."

¿Le motivaba especialmente salir de casa?

En verano estuve a punto de irme al extranjero. ¿Qué pasa? No lo vi claro porque en ese momento mi nivel de inglés no acababa de ser el adecuado. No sentía que fuera a poder transmitir bien y decliné esa propuesta que tuve para la academia de un equipo rumano de Europa League. Después me fue saliendo alguna cosa de Segunda RFEF por Galicia y fuera, pero a nivel económico no era lo que buscaba. Entonces me puse a trabajar en el inglés con un profesor online y creo que he mejorado muchísimo. Me dediqué también a ver fútbol, porque sabía que en casa no iba a tener un proyecto para seguir creciendo y me iba a tocar salir tarde o temprano.

¿Y qué tal la ciudad? ¿En qué se parece a Coruña?

De momento no he podido visitar mucho, pero vivimos aquí en El Rinconcillo, que es una zona muy tranquila al lado de la playa. El paseo marítimo es muy parecido al de Coruña y me gusta por eso. Lo que pasa es que al fondo, en vez de estar el Atlántico, tienes el puerto con grúas y containers. Pero también está bien el paisaje y el clima es muy agradable.

¿Cuál ha sido su camino en el fútbol desde pequeño?

Empecé a jugar en el Calvo Sotelo, en mi barrio, y después fui al Calasanz y al Sporting Coruñés, pero la verdad es que no le apuntaba mucho. Lo que sí me gustó mucho desde ‘pequeñito’ es la idea de ser entrenador. Con los cromos jugaba a organizarlos en estructuras y tenía libretas en las que enfrentaba un equipo contra el otro y apuntaba resultados, tácticas, etc. Con 17 años aproveché la oportunidad en mi colegio, el Calasanz, de sacar el primer curso de entrenador.

“El paseo marítimo de Algeciras es muy parecido al de Coruña y me gusta por eso”

¿Y dónde dio sus primeros pasos como técnico?

En el Imperátor. Estuve con los alevines, entrené dos años al cadete de Liga Gallega y después decidí salir. Mi obsesión era crecer y vivir de mi pasión, pero me quedé un poco tirado porque se cayó una opción. Eso sí, a finales de julio surgió el Juvenil A del Orillamar. Y después una corta experiencia en el Vizoño, el Juvenil A del Montañeros como asistente y un par de años en el Aranga, de Tercera Regional.

¿Qué etapa le ha marcado especialmente?

Lo hablaba hace poco con un entrenador que está empezando. Parece mentira porque es la categoría más baja, pero ser entrenador principal en Tercera Regional sirve para ponerse delante de 30 jugadores de edades variadas, con egos, gente más mayor que tú... El Aranga me sirvió mucho para aprender sobre la gestión de vestuario.

En el Montañeros celebró un ascenso a División de Honor.

Fue un año espectacular; aprendí mucho de Jairo (Arias). Me dio muchos conceptos de ese juego de posición que tanto le gusta y que le ha dado grandes resultados. Hicimos buenas migas y nos ayudamos mutuamente.

¿Le gustaría llegar a ser primer entrenador?

A largo plazo, sí. Pero ahora mismo mi sueño es poder seguir viviendo de esto, porque es una pasión, e ir adquiriendo las experiencias y contextos que no pude como jugador porque tenía los pies peleados (risas).