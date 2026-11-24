Cuando Rodri Parafita (Cerceda, 1998) terminó la temporada 2024-25 como pichichi del grupo 1 de Tercera RFEF, existía la duda en el fútbol gallego de si iba a ser un ‘One Season Wonder’, calificativo que acompaña a aquellos que firman una campaña espectacular, pero no es más que un pico en una carrera más discreta. La duda era lógica por sus 26 años y por ser la primera vez que actuaba como delantero, pero el jugador del Silva ha demostrado desde entonces que era infundada. Y no es la única etiqueta que rechaza. También lo hace con la creencia de que el equipo de A Grela busca un determinado tipo de fútbol en el que no hay demasiado espacio para la calidad. Él lo tiene claro, son una plantilla de mucho nivel.

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Tras terminar su etapa formativa en la cantera del Deportivo, Parafita pasó por Órdenes, Ribadumia, Silva y Paiosaco, siempre en Tercera División/RFEF. Sus temporadas más goleadoras fueron la 2021-22 y la 2023-24 con tres goles, una cifra lógica si tenemos en cuenta que no era precisamente delantero. “A lo largo de mi carrera jugué de central, lateral, carrilero, banda… Creo que en todas”, comenta entre risas.

Sirva esto como introducción para repasar su curso 2024-25, en el que, de la mano del entrenador Iván Sánchez, adelantó poco a poco su posición hasta llegar al frente del ataque. En total, 17 goles y el trofeo de máximo goleador de la categoría, algo que le podía abrir puertas, pero decidió continuar en el Silva.

La permanencia de la siguiente temporada fue bastante más sufrida y su inicio fue dubitativo, pero acabó firmando nuevamente dobles dígitos (diez goles). Y este curso ya le ha aportado cinco —uno en cada una de las cinco últimas jornadas— a un equipo que marcha en tercera posición una vez se ha cumplido el primer tercio liguero.

Cuestionado por el secreto de esta nueva racha, Parafita explica que este curso ha vuelto a explotar su polivalencia. “Desde hace un par de años me voy adaptando siempre a las necesidades del equipo, del entrenador y del sistema que se plantee. Se debe a estar ahora más cerca del gol. Este año empecé jugando de carrilero izquierdo y ahí ves la portería a 40 metros. Además, a principio de liga también estaban teniendo protagonismo otros chicos del equipo que estaban rindiendo a un gran nivel. A partir de ahí, desde que vuelvo a una situación de jugar de delantero o mediapunta y volvemos a ser un equipo más agresivo y ofensivo, creo que me benefició tanto a mí como al equipo. Generamos más situaciones de peligro, llegamos con más gente al área y el porqué no lo sé, pero muchas veces estoy donde cae el balón para meterla”, analiza.

Eso sí, no cree demasiado en el concepto de estar en racha. “Para mí, marcar o no marcar no cambia mi manera de afrontar el siguiente partido. Si juego de delantero, mi responsabilidad y mi forma de ayudar al equipo es haciendo goles. Y para conseguirlo, hay que tirar a portería, porque si no tiras, es imposible que entren. Creo que va más allá de la confianza que puedas tener después de hacer gol. Depende de las capacidades, el talento y el trabajo que tengas como delantero. No considero que venir de hacer marca haga que sea más fácil volver a hacerlo; simplemente debes seguir haciendo tu labor y tener la mentalidad de buscar siempre el gol”, enfatiza.

Arriba y al lado de Joao

Pese a que se adapta bien a muchas posiciones, el cercedense ya ha superado esa fase de aprendizaje y cierta indefinición: “Tengo claro que donde más cómodo me siento es jugando de delantero o mediapunta. Y no sé si podría decir un tipo de delantero con el que me pueda complementar. Solo sé que con el que más a gusto estoy es con el abuelo Joao (Paulo). Hace el trabajo sucio por mí y se pega con los centrales. Tiene 45 años —bromea, pues son 41— y es el mejor jugador del Silva. Todos estamos deseando que se recupere porque, los minutos que aguanta sobre el campo, maneja el partido a su antojo”.

No es el brasileño el único compañero para el que tiene buenas palabras Parafita, que destaca varios nombres al ser preguntado por el jugador que más le asiste: “Este año tenemos mucha suerte. Hay gente con muy buen pie como Carro, Baldo y David García, de los mejores que hay en Tercera y además con sacrificio en otros aspectos. Y luego otros como Iago y Nico están destacando y, si siguen así, creo que van a acabar en categorías superiores a esta”.

El delantero trata también el tema de las suplencias, rol que le tocó justo antes de empezar su racha goleadora. “La verdad es que no se me pasa nada especial por la cabeza. He llegado a un punto en el que disfruto del fútbol y de mis compañeros, independientemente de si me toca jugar de inicio o estar en el banquillo. Obviamente, disfruto mucho más cuando puedo estar en el campo y marcar tres goles por partido, pero también he aprendido que no merece la pena darle vueltas a situaciones que no puedes controlar ni comerte la cabeza por ello. Cuando llega el momento de salir al campo, ya sean cinco o diez minutos, intento aprovecharlos al máximo. Al final, para un delantero, cualquier minuto es una oportunidad para buscar el gol y ayudar al equipo”, subraya.

"Creo que tenemos un equipazo: la mejor plantilla de Coruña y una de las mejores de la liga"

Un espíritu colectivo que les ha ayudado a superar un inicio en el que les costó sumar: “A principio de temporada tuvimos unos momentos de nerviosismo y nos vimos a un punto del descenso; no encontrábamos el esquema ideal para rentabilizar la calidad que hay en este equipo. Pero hubo un punto de inflexión en el que hicimos cambios y ajustamos aspectos tácticos que nos han llevado a la situación en la que estamos ahora”. Del 5 de 15 inicial a un 16 de 21 que tan solo ha podido replicar el líder Boiro.

Por último, Parafita se moja con respecto a qué quiere y puede aspirar el Silva. “En primer lugar, a cambiar la mentalidad de la gente del mundo del fútbol que dice que solo le damos ‘patadón para arriba’. Creo que tenemos un equipazo: la mejor plantilla de Coruña y una de las mejores de la liga. Contamos con jugadores con más de ocho o nueve años a la espalda en esta categoría y esa experiencia cuenta”, apunta.

“A nivel clasificatorio me da igual. Cada fin de semana tenemos un partido; los queremos ganar todos y no especular como se hacía hace un tiempo. Tengo claro que van a venir momentos de encadenar alguna derrota, pero ahí es donde tiene que salir esa experiencia para seguir manteniendo una buena dinámica y a principios de mayo veremos dónde quedamos”, añade el atacante.