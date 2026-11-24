Noé López, entrenador del Arteixo, en un partido de esta temporada GERMÁN BARREIROS

Los entrenadores de Silva, Arteixo y Montañeros valoran las actuaciones de sus equipos en la duodécima jornada del grupo 1 de Tercera RFEF.

Diego Armando García (Silva)

“El resultado fue justo. Hicimos una primera parte muy buena ante un rival que tiene una media de tres goles por partido como local, ya que prácticamente no nos tiró entre los tres palos y nosotros desaprovechamos situaciones de dos para dos y tres para tres en las que pudimos abrir brecha. El comportamiento sin balón fue muy bueno y dominamos por fases con él. En la segunda parte lograron hacer ataques más largos en nuestro campo. Se asentaron con más rapidez y tuvimos más dificultades para tener posesiones más largas o transitar tras recuperación. Gran punto y gran esfuerzo colectivo de mis jugadores”.

Noé López (Arteixo)

“Salvo en los primeros quince minutos, que hubo juego alterno, tuvimos el control del balón. En los momentos sin él estábamos muy cómodos y generamos cuatro situaciones muy claras en la primera parte de las que solo aprovechamos una. En la segunda, apenas pasamos apuros en alguna acción individual de Negrete y volvimos a tener opciones para cerrar el partido. Con su expulsión todo parecía de cara para llevarnos los tres puntos, pero en un despiste llegó el empate. Después lo intentamos, pero el campo estaba ya encharcado y creo que penalizó esa superioridad. Aunque tuvimos opciones claras a balón parado, no acertamos a marcar. Nos falta cerrar partidos que tenemos encarrilados, porque ya nos había pasado en las visitas al Portonovo y el Gran Peña”.

Jairo Arias (Montañeros)

“Partido en el que el rival no es mejor que nosotros, como lleva pasando en la gran mayoría de los partidos de la liga, pero si regalamos tantos goles es muy difícil ganar. Hay muchas cosas bien hechas que se tiran por la borda por cinco o seis acciones en cada partido que nos condicionan”.