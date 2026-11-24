Diatta Koukilouty 'Licky', durante un partido con el Vizoño R. F. fotos

Diatta Koukilouty ‘Licky’ (Ziguinchor, Senegal, 1998) pasó por muchos equipos en su país, pero tras llegar a España solo tiene ojos para uno, el Vizoño. No ha habido temporada en la que no haya superado los diez goles, ya sea en Primera o Segunda Futgal, y este curso va camino de repetirlo. Todo ello, mientras ocupan una quinta posición que les sitúa entre los —muchos— aspirantes al ascenso a Preferente.

¿Cómo vio al equipo contra el Bertamiráns?

En la primera parte conseguimos encarrilar el partido con un 3-0 y, después del descanso, sufrimos más para aguantar el resultado.

¿Cuál es la clave de que lleve tantas temporadas superando los 10 goles y en esta lo tenga ya muy cerca?

Intento dar lo máximo de mí en cada entrenamiento y mis compañeros me ayudan a conseguir dicha marca todos los años.

¿Ve posibilidades de ascender?

¿Por qué no? Ya llevamos unas temporadas asentados en la categoría y, si seguimos trabajando como lo hacemos todas las semanas, vamos a estar cerca o incluso conseguirlo.

¿Por qué fichó en su día por el Vizoño y qué le ha llevado a renovar cada temporada?

Me acogieron muy bien y después ya se ha convertido en mi segunda casa durante estos años por el buen trato de la gente.

Aun así, ¿suele tener muchas ofertas?

Todos los años me contacta algún partido y yo estoy agradecido por ese interés, pero estoy muy a gusto aquí.

¿A qué edad vino a España y qué tal está aquí? ¿Vive en Abegondo?

Llegué con 21 años y la verdad es que me encuentro muy bien aquí. Y sí, vivo en una de las parroquias del Concello.

"Mis virtudes son la facilidad para descargar balones de cara y para armar el golpeo"

¿Jugaba al fútbol en Senegal? ¿En qué equipo?

Sí, jugué en muchos equipos. El último fue el Santhiaba Club.

¿Qué amigos senegaleses tiene en el fútbol coruñés?

Laye, del Betanzos, y Elas, del Relámpago.

¿Cuáles diría que son sus virtudes y defectos como delantero?

Mis virtudes creo que son la facilidad para descargar balones de cara, así como para armar el golpeo. En cuanto a los defectos, creo que puedo mejorar en el apartado de la colocación sobre el campo.

¿A qué categoría le gustaría llegar?

Me gustaría jugar lo más arriba posible, pero siempre disfrutando del fútbol y de los compañeros.

¿Tiene algún sueño por cumplir en el fútbol?

Conseguir otro ascenso más con el Vizoño.

¿Qué jugador de su liga no puede faltar en esta sección de los mejores?

Cualquiera de mis compañeros podría estar, ya que cada uno aporta cosas diferentes al equipo. Y de otro equipo diría a Brais Calvo, del Praiña.