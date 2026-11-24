Álvaro Queijeiro, centrocampista del Arteixo, durante el partido contra el Antela del pasado sábado CARLOTA BLANCO

La Tercera RFEF cuenta esta temporada en su grupo 1 con la posibilidad de participar en un Fantasy, juego online en el que los usuarios deben conformar, cada jornada, un once con los futbolistas que participan en la Liga.

DXT Campeón se ha querido sumar a esta iniciativa de App O Club y el medio digital Non Vale Furar, de forma que participará en la llamada Liga Galicia, donde todos los usuarios pueden competir a la vez con un presupuesto de 70 millones cada jornada.

Tener más o menos suerte dependerá del acierto, pero sobre todo de los equipos coruñeses, pues la participación está sujeta a reglas autoimpuestas. Silva, Arteixo y Montañeros gozarán de protagonismo por igual, con tres futbolistas alineados por jornada, el máximo que permite el juego. Para completar el once, los otros dos hombres serán de cualquiera de los 16 clubes restantes, pero con la condición de haber jugado en algún momento de sus carreras en los equipos coruñeses.

La jornada

Alineación de DXT y once ideal de la jornada 12 en el Fantasy de Tercera RFEF

Para esta duodécima fecha, la redacción de O Noso Fútbol optó por un 3-4-3 con Borja Rey (Boiro y ex del Silva); Noah (Montañeros), Antonio (Arteixo), Rosas (Silva); Jairo Riveiro (Arteixo), Dani Fernández (Montañeros), David García (Silva), Parafita (Silva); Frank (Arteixo), Pape (Montañeros) y Melo (Villalbés y ex de Arteixo y Silva). El gol de Parafita maquilla una jornada sin victorias de los equipos coruñeses y en la que Jairo Riveiro reclama la autoría del 1-0 del Arteixo. Los 33 puntos nos mandan al puesto 140 de la general.

El once ideal está formado por Táboas (Boiro); Ocampo (Arenteiro), Prieto (Lalín), Mateo (Boiro); Raúl Arias (Barco), Robert (Gran Peña); Landeira (Boiro), Rolle (Viveiro), Prol (Boiro); Cambón (Boiro) y Lucas (Viveiro).

El usuario más destacado de la jornada fue Martín Iglesias, que firmó 93 puntos. Una de las claves de su triunfo estuvo en la decisión de dar la capitanía a Landeira, autor de dos goles en el 6-2 del líder Boiro al Portonovo.