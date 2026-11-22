Final de Copa de A Coruña 2026 entre Victoria B y Atlético San Pedro Patricia G. Fraga

Nuevo domingo de competición para los equipos de la delegación coruñesa en Preferente y Primera Futgal. En la Tercera RFEF femenina, derbi entre Victoria B y Atlético San pedro en Visma.

Tercera RFEF Fem. (G1) - Jor. 11

Victoria B - Atlético San Pedro (Visma 1, 12.30). Visma acoge hoy el derbi entre Victoria B (séptimo) y Atlético San Pedro (penúltimo), reedición de la última final de Copa de A Coruña.

Preferente Futgal (G1) - Jornada 12

Betanzos - Paiosaco (García Hermanos, 16.00). Duelo entre Betanzos y Paiosaco en el que los laracheses podrías superar a los betanceiros en la clasificación (15-13).

Chantada - San Tirso (O Sangoñedo, 16.30). El San Tirso visita al colista en busca de no perder el tren del liderato del Negreira.

Sofán - Burela (O Carral, 16.30). No quiere descolgarse de los puestos de playoff el Sofán, que recibe al Burela (12º clasificado).

Noia - Carral (Julio Mato, 17.00). El equipo revelación del Grupo I visita el campo de un recién descendido como el Noia para volver a playoff.

Dumbría - Órdenes (O Conco, 17.00). El equipo de Pery López buscará su segunda victoria consecutiva en el campo de un rival directo.

Primera Futgal (G1) - Jornada 12

Torre - Cedeira (Torre 2, 16.00). El segundo clasificado mide la condición de invicto del Torre.

Relámpago - Orillamar (Leyma, 16.00). Un necesitado Orillamar visita a un Relámpago que acumula tres jornadas sin perder.

Victoria - Marte (Elviña Grande, 16.15). El partido de la jornada lo protagonizan el líder y un Marte que no pierde desde hace más de un mes y que quiere volver a puestos de playoff de ascenso.

Sada - Eume (Andrés Pena, 16.15). El Sada busca alejarse de la zona roja contra el octavo clasificado.

Almeiras - Perlío (Os Loureiros, 16.30). El equipo de Rubén Rivera sigue en busca del asalto a los puestos de playoff.

Cultural Maniños - Imperátor (O Pote, 16.30). El Imperátor visita al colista en su escalada en la tabla.

Sporting Coruñés - Olímpico (Torre 1, 18.00). Un necesitado Sporting Coruñés visita al Olímpico, tercero en la tabla clasificatoria.ç

Primera Futgal (G2) - Jor. 12

Sporting Meicende - Tordoia (Meicende Grande, 12.15). El equipo de Maikel Naujoks busca su cuarta semana seguida puntuando.

Vizoño - Bertamiráns (O Pinar, 16.15). Partido duro para el Vizoño, que recibe al segundo clasificado.

Club do Mar - Xallas (Municipal de A Laracha, 17.00). Derbi de la Costa da Morte en el que el Club do Mar recibe al colista.

Sporting Cambre - Muxía (Dani Mallo, 18.30). El Cambre buscará alejarse de los puestos de descenso..

DH Juvenil (G1) Jor. 10

Sporting de Gijón - Victoria (7-0). Contundente derrota del Victoria, que coquetea con el descenso.

Ural Español - Gimnástica de Torrelavega (A Grela, 12.15 horas). Partido, a priori, favorable para los coruñeses en la Catedral.